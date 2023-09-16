Haber: Mert Osman Erman

Açıklamada, "Yolumuz şimdi değişiyor ve bireysel büyümeyi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik" denildi.

Jackman ve Furness, 1995 yılında Correlli adlı TV şovunun setinde tanıştı.

Furness, onlar tanıştıklarında deneyimli bir aktristi, Jackman ise drama okulundan yeni mezun olmuştu.

Nisan 1996'da evlendiler ve daha sonra şimdi 23 ve 18 yaşlarında olan iki çocuğu evlat edindiler.

People'daki açıklamaya göre çift, "ailemiz her zaman ve daima en yüksek önceliğimiz olmuştur" dedi.

"Ailemiz bu dönemde bu geçişi tüm yaşamlarımızda nasıl yönlendireceğimize dair sevgi, minnettarlık ve anlayışla bir sonraki bölümü üstleniyoruz" dediler.

Çift, açıklamayı şu sözlerle tamamladı: "Bu, ikimizden birinin yapacağı tek açıklamadır."

Jackman, X-Men filmlerinde ve yan ürünlerinde Wolverine'i canlandırması, The Greatest Showman ve Les Misérables gibi rolleriyle en çok tanınan kişidir ve sık sık sosyal medyada Furness ile olan ilişkisini paylaşmıştır.

Nisan'daki son evlilik yıldönümlerinde şunları söyledi: "Seni seviyorum Deb. Bugün 27. evlilik yıldönümümüz. 27 YIL!!

"Seni çok seviyorum. Birlikte güzel bir aile yarattık. Ve bir hayat. Senin kahkahan, ruhun, cömertliğin, mizahın, yaramazlığın, cesaretin ve sadakatin, benim için inanılmaz bir hediye.

"Seni tüm kalbimle seviyorum."

Ayrıca, 2021'deki gümüş düğün yıldönümlerinde, evliliklerinin "nefes almak kadar doğal" olduğunu söyledi.

Çift, Temmuz'da Londra'daki Wimbledon tenis şampiyonasında birlikte görüldü, Carlos Alcaraz'ın Novak Djokovic'i oynadığı maçı izlerken görüldüler.

Nisan ayında Jackman, sosyal medya aracılığıyla cilt kanseri testlerinden sonra temiz olduğunu hayranlarına bildirdi.

Oyuncu, ilk cilt kanserini 2013 yılında aldırdı ve o zamandan beri en az altı işlem geçirdi.