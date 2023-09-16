Haber: Mert Osman Erman

Uydu tespiti, metan gazı sızıntılarını hızlı bir şekilde tespit etme potansiyelini gösteriyor, böylece daha erken durdurulabilirler.

Metanın 28 kat daha fazla ısınma potansiyeline sahip olduğu bilinmektedir.

Küresel sıcaklıklardaki artışın yaklaşık %30'unun sorumlusu olarak kabul edilir.

Cheltenham'daki bir borudan gelen sızıntı, sadece BBC'ye açıklanan bir sızıntıydı ve Mart ayında keşfedildi. Leeds Üniversitesi tarafından özel uydu kullanarak tespit edildi.

Emily Dowd, üniversitenin Yer ve Çevre Okulu ve Ulusal Gözlem Merkezi'ndeki bir doktora araştırmacısı, metan sızıntılarını çöplüklerden değerlendirmek için uydu görüntülerini kullanıyordu.

Ancak, birkaç mil uzakta bir metan sızıntısının belirgin işaretini gösteren görüntülerde farketti ve bu sızıntının Wales and West Utilities'a ait bir gaz boru hattından geldiğini gördü.

Metan emisyonlarını tanımlama ve ele alma, İngiltere ve iklim değişikliği ile mücadele etmek isteyen diğer ülkelerin kilit hedeflerinden biridir.

Sızıntıyı keşfettikten sonra Dowd, orijinal görüntüleri sağlayan GHGSat ile birlikte uzaydan daha fazla anket yapmak için çalıştı, while a team from Royal Holloway University made on-the-ground round measurements.

Dowd, "Bu sızıntıyı bulmak, orada ne kadar çok olduğu sorusunu gündeme getiriyor ve belki de onları bulmak ve sahip olduğumuz teknolojiden faydalanmak için biraz daha sıkı bakmamız gerekiyor gibi görünüyor," dedi.

Wales and West Utilities, bir üyenin gaz kokusunu bildirmesinden sonra sızıntıdan haberdar olduklarını söyledi. Gaz ana borularının değiştirilmesi için gerekli izinleri almaya başladıklarında sızıntı uydu tarafından tespit edildi.

Sızıntının nedeni belirsiz, ancak gaz borularında metan sızıntıları eski altyapı ile nadir olmayan bir durumdur.

Ancak, uydu tespit süreci metan sızıntılarını hızlı bir şekilde tespit etme potansiyelini gösterdi.

Metanın başlıca kaynakları petrol ve gaz endüstrisi, tarım ve çöplüklerdir. İngiltere'nin metan emisyonları 1990'dan bu yana önemli ölçüde azalmıştır ancak son yıllarda ilerleme yavaşlamıştır.

Şu anda, metan sızıntıları rutin yerinde anketler aracılığıyla tespit ediliyor - binlerce mil boru ve alan olduğunda çok zorlu bir görev. İngiltere'nin metan emisyonları sadece ekonomik faaliyet verilerinden elde edilen tahminlerdir.

GHGSat Strateji Kıdemli Başkan Yardımcısı Jean-Francois Gauthier, BBC'ye şunları söyledi: "Uyduların sadece bir parça olduğunu vurgulamak önemlidir. Ancak uyduların çok özel bir değeri vardır... çok sık geri dönebilirler [ve daha fazla görüntü toplayabilirler] ve bunu yerdeki insanları kullanma ihtiyacı olmadan yapabilirler, bu yüzden etkili ve uygun maliyetli bir şekilde yapabilirler."

Şirketin konstelasyonundaki dokuz uydu, 500km yükseklikte döner ve gazları 25m çöz

ünürlükle görebilen en yüksek çözünürlüğe sahip cihazlardan bazılarıdır.

Şirket, yakın zamanda Ordnance Survey gibi İngiltere kuruluşlarına metan emisyonları hakkında uydu verisi sağlamak için İngiltere Uzay Ajansı tarafından finanse edilen 5.5 milyon sterlinlik bir ortaklık anlaşması imzaladı.

İngiltere Uzay Ajansı'nın CEO'su Dr. Paul Bate, "Uydular giderek daha küçük ve güçlü hale geliyor, bu nedenle küresel sera gazı emisyonlarını izlemek ve Sıfır Karbon'a giden yol konusundaki kararları bilgilendirmek için ideal bir gözlem noktasına sahibiz" dedi.

Hala geliştirilmesi gereken uydu ile ilgili sınırlamalar bulunmaktadır.

Manchester Üniversitesi'nde atmosfer bilimleri öğretim üyesi Profesör Grant Allen, BBC'ye şunları söyledi: "GHGSat gibi uydu tarafından tahmin edilen böyle emisyonların kesin büyüklüğünü tam olarak doğrulamak için hala bazı çalışmalar yapılması gerekiyor, ancak yetenek büyük (önlenemez) kaynakların nerede olabileceğini belirlemekte şu anda zaten son derece kullanışlı olduğunu göstermektedir."