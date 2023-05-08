İSTANBUL- Hürriyet Kelebek ve Amazon Türkiye, annelere en mükemmel hediyeyi bulmak için hazırlanan interaktif oyunlar, anneleri gülümsetecek hediye alternatiflerinin tanıtıldığı standlar ve müzik etkinlikleriyle bu anlamlı günü kutladı. Hürriyet Kelebek yazarları, iş, sanat ve sosyal medya dünyasından ünlü isimlerin yer aldığı özel organizasyonda Pelin Akil Altan ve Hande Can anne olmanın ve annelere hediye seçmenin püf noktalarıyla ilgili sohbetleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Etkinlikte açılış konuşması yapan Amazon Türkiye İletişim Direktörü Hande Orhan, bu sen anneler gününün her açıdan hassas bir dönem olduğunu söyledi

Etkinliğe aralarında Emre Altuğ, Ziynet Sali, Tülin Şahin, Betül Demir, Pelin Uluksar, Gizem Hatipoğlu, Aleyna Dalveren, Nilsu Berfin Aktaş, Ayşe Akın, Ece Vahapoğlu, Ebru Uygun, Merve Dinçkol gibi isimlerin de bulunduğu sanat ve iş dünyasından pek çok davetli katıldı.

HABER: BÜLENT ÇAMCI