Haber: Beyza Betül Cihan

Tekinoktay, kulübün içinde bulunduğu durumu değerlendirirken, takımın performansındaki düşüşü ve yaşanan sorunları ele aldı.

Muhabirimiz Beyza Betül Cihan’ın Santos'un ilk yarıda takımı geri çekerek rakibe olanak sunması hakkında sorduğu soruya Tekinokyay; “Santos’un yaşı ona saygı duymamızı gerektiren birinci unsur. Ancak geldiğinden beri takımın oluşması ve geliştirilmesi konusunda bir takım sıkıntılar var. Bunu saha içinde bırakıp oldukça fazla teknik bir takım ve benzeri hususlar ile tartışabilirsiniz. Ancak ben bundan daha ziyade, koca Beşiktaş’ın koca ülkenin 2-3 tane Portekizli simsarın eline düşmüş olması ihtimalinden ötürü kaygı duyuyor ve rahatsız oluyorum. Lafa gelince vatan millet edebiyatı yapan zatlar, icraate gelince koca koca kulüpleri ve ülkemizi zerre kadar düşünmüyorlar.

Bakın Santos’a, ilk geldiğinde gazeteciler basın toplantısında transfer ile ilgili bazı sorular sordular. Santos sürekli kaçamak cevap verirken, ben bunlara karışmam diyerek topu yönetime attı.

Peki daha sonra Al-Musrati’nin gelmesi için ona niye telefon açıp Beşiktaş’a davet etti? Bunu bizzat Musrati’nin kendi ağzından duyduk.

Bütün dünyada sicili bozuk bir teşkilatın başı olan Jorge Mendes ile iyi ilişkilerinin olduğunu sadece biz değil Portekiz dahil tüm dünya biliyor.

Muçi’nin transfer olduğu Leiga Varşova’nın ülkesi olan ve Santos’un bize gelmeden önce milli takımında görevli olduğu Polonya dahil.

Jorge Mendes şayet bu transferde Santos’a bir takım yönlendirme yaptıysa, bu gerçek Beşiktaşlıların tahammül edemeyecekleri bir olaydır. Hugo Almeida, Bebe ve Alves olaylarını ve bu yaptıklarında ötürü Beşiktaş’ın UEFA’nın Finansal Fair Play yükümlülüklerine aykırı hareket ettiğinden ötürü UEFA’dan men cezası almamıza sebep olduğu günleri unutmadık.

Daha da kötüsü Beşiktaş’ın idarecilerini nasıl kandırdığı ve Beşiktaş’ı nasıl batırdığının belgelerinin Football Leaks’e düşmesiyle bizi dünya aleme rezil etti. Bakın bizi kazıkladığı Bebe bir sezonda 34 maçta sadece 2 maç oynadı, onun da tamamı 45 dakika bile değildi.

Neyse konumuz Jorge Mendes değil tabi ama adama yaklaşan yanıyor, işte ev hapsi verilen Benfica başkanı, işte Valencia Kulübü’nün durumu ortada.

İși gücü ticaret yapıp futbola ve futbolculara zarar vermek. Valencia Kulübü eski başkan yardımcısı Miguel Zorio’nun, Jorge Mendes ve kulübün yeni sahibi Peter Lim’in devralmasından önce kulübün yaşadığı zorlukları ve nasıl dolandırıldıkları iddiaları ibretlik.

Saha içi ile ilgili bir laf etmek bu konuların yanında hafif kalır kanısındayım, ama onu da tek kelime ile özetlemek istersek.

Fernando Santos Beşiktaş takımı ile eleme usulü maçlar yaptığını sanıyor gibi.

Lig maçları uzatmaya ve penaltılara kalmaz” dedi.

Son iki maçta değil gol penaltı bile atamıyoruz

Beşiktaş, son 11 lig maçının 9'unda ilk yarıda gol atamadı. Kazandığı İstanbulspor maçından bu yana Beşiktaş'ın attığı gol sayısı sadece 1. Bu durum, dünkü maç üzerinden Antalyaspor'un kadrosunun Beşiktaş’tan daha mı iyi sorusunu akıllara getiriyor. Konu üzerine Tekinoktay, “Matematiğe bakarsak Hasan Arat göreve geldiklerinden beri oynadığımız 16 maçta, attığımız golün fazlasını kalemizde gördük.

Aldığımız galibiyet ve beraberliklerin toplamı bile mağlubiyet sayımızdan fazla değil. Dolayısıyla acı ve tarihe geçecek bir Hasan Arat sezonu yaşıyoruz.

Son iki maçta değil gol penaltı bile atamıyoruz.

Dediğiniz gibi, Antalyaspor’un elinde bizim gönderdiğimiz, kadroya almadığımız ve Demir Ege dahil oynatmadığımız oyunculardan 3 tanesi Sergen Yalçın’ın elinde olsa Şampiyonluğa oynardı.

Şu andaki Beşiktaş’tan iki misli puan toplardı.

İnanılır gibi değil

Yeni yönetim altında, başkan Hasan Arat'ın gelecek sezon Beşiktaş için öncelikli hedefleri belirlemesi ve seçimden bu yana yönetimin şeffaflık ve finansal düzenlemeler konusunda değerlendirilmesinde hakkında, “Yeni yönetimin yapacağı ilk şey 95 milyon dolar üstü zarara sebep olunan ve sonrasında hileli tahkim ile bu zararı buharlaştıran konuya öncelik vermesidir.

Ama ne yazık ki son divan toplantısında Samet Aybaba’nın bilgisi olduğu söylenen otoparkın oradaki tekstil atölyesi için o kadar gürültü yapıp 2 makineyi görenler hala o Fulya’nın o devasa kulelerini ve UEFA’dan aldığımız men cezalarını görmemişler.

Divan başkanı Yalçın Karadeniz’in tanık olmayı kabul ettiği danışıklı tahkim ile ilgili tek kelime etmeyip müteaahitle sulh yapalım demesi bir faciadır.

Beşiktaşlılar bunu asla unutmaz. Unutmayacaktır.

Ayrıca transferler dahil, her konuda şeffaf olsunlar, yapacakları işlerden önce düşünüp taşınsınlar Süleyman Seba ne yaparsa onu yapmamız lazım desinler.

Camia ve camia dışındaki huzursuzluklara son versinler.

Divan toplantısında dedikleri gibi “Kulübün parası çok öder. Korkmayın” mantığıyla iş yapmasınlar.

Doğru bir futbol işletme modeliyle cari açık vermeden, üretim ekonomisiyle iş yapsınlar. Yine divan toplantısında dedikleri gibi “Menajerlere kanun dışı bir bağış“ yapmasınlar.

Hem menajer kulüpten içeri giremez diyorsunuz, hem de siz menajerlerin ayağına gidip kanun dışı olduğunu söylediğiniz ödemeleri yapıyorsunuz.

Hakikaten tuhaf. Ayrıca menajer kulüpten içer girmez diyorsunuz, hemen arkasından Jorge Mendes’in Türkiye şubesi alt yapınızdaki küçücük çocukla resim paylaşıyor. İnanılır gibi değil, gerçekten!