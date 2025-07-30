İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 212 noktada 1497 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca, bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1369 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 358 bin 779 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 356 şüphelinin de bulunduğu toplam 773 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 29 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 67 fişek ele geçirilirken, 1553 gram uyuşturucu madde, 12 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 735 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 392 umuma açık iş yeri denetlendi. 9 yabancı uyruklu kişiye işlem yapılırken, 33 kişiye toplamda 36 bin 988 lira idari para cezası kesildi.

Trafik denetimlerinde ise 45 bin 518 araç ve 2991 motosiklet kontrol edildi. 2094 araç ve motosiklet ile 27 sürücüye işlem uygulanırken, 11 araç trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 924 bin 774 lira trafik cezası kesildi.