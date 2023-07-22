İSTANBUL- Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, İrritabl Bağırsak Sendromu’nun (İBS) gelişmesinde rolü olan faktörleri ve alınacak önlemleri anlatarak hastalık hakkında bilgi verdi.

Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür

Sindirim sistemini etkileyen ve yaygın bir rahatsızlık olan İBS’nin karında kramp, ağrı, şişkinlik, gaz, ishal veya kabızlık ya da hem ishal hem kabızlık şeklinde belirtileri olduğunu söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, “İBS her ırkta ve her iki cinsiyette de görülür. Kadınlarda erkeklere oranla 2 ila 3 kat daha sıktır ve hastalığın görülme sıklığı yaş ile artmaktadır.” diye konuştu.

Yararlı bakteri sayısındaki azalma İBS’ye neden olabilir

Hastalığın kesin nedeninin henüz tam olarak tespit edilemediğini belirten Atamer, “Fakat gelişmesinde rolü olduğu düşünülen çeşitli faktörler vardır. Bunlardan bazılarının; bağırsak kaslarındaki anormal kasılmalar, sinir sistemi ile ilgili anormallikler, ağır enfeksiyon, bağırsaklardaki iltihaplanma, disbiyosiz yani bağırsaklardaki yararlı bakteri sayısındaki azalma olduğu söylenebilir.” dedi.

Hayat kalitesini olumsuz etkiler

İBS’nin günlük yaşantımızı ve hayat kalitemizi olumsuz yönde etkilediğine değinen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Özellikle şiddetli karın ağrısı, hayatımızın rahatsız edici bir duruma girmesine neden olur. Ayrıca ishal, gaz sıkışması ya da kabız olarak ortaya çıkarak yoğun strese neden olur. Bu yüzden kronik hastalığa dönüşmeden önce muhakkak önlem almak gerekir.” açıklamasında bulundu.

Tedavisi uzun vadede yönetilmesi gereken kronik bir rahatsızlık

İBS’nin tedavisi uzun vadede yönetilmesi gereken kronik bir rahatsızlık olduğunun altını çizen Atamer, “Çoğu hastada diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri yaparak, ayrıca stresi yöneterek belirtiler kontrol altına alınabilir. Daha şiddetli şikayetler ise ilaç tedavisi gerektirir. Dost bakteri alımı ile sindirim sistemi dengelenebilir. Dost bakteriler, bazı gıdalar tüketilerek alınabileceği gibi doktor onayıyla probiyotik takviyeleriyle de alınabilir. Böylece Huzursuz Bağırsak Sendromu belirtileri hafifletilebilir.” diyerek sözlerini tamamladı.

HABER: METE YILMAZ