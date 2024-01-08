İstanbul

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Eyüpsultan ve Fatih'te esnafı ziyaret etti.

Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti ilçe belediye başkanları ile sabah namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

Eyüp Sultan Türbesi'ni de ziyaret edip dua eden Kurum, daha sonra vatandaşlara çorba, simit, börek ve irmik helvası ikram etti.

Kurum, daha sonra Eyüpsultan'da esnafı ziyaret etti.

Buradaki programının ardından Kurum ve beraberindekiler, Fatih Camisi'nin haziresindeki Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın kabrine ziyarette bulundu.

"Bizi hep sokakta iş yaparken, çalışırken göreceksiniz"

İBB Başkan adayı Murat Kurum, çorba dağıtımı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün il başkanı ve teşkilatla beraber yaptıkları ziyaretlere dua ile başladıklarını ve dua ile bitireceklerini söyledi.

Her zaman zor gününde milletin yanında olduklarını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. Bu manevi iklimde, bu kutlu şehirde onlarla, tüm İstanbullularla el ele, kol kola yürümeye devam edeceğiz. Bizi hep sokakta göreceksiniz. İş yaparken, çalışırken göreceksiniz. Ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz. Deprem riskini ortadan kaldırırken göreceksiniz. Milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz. Hiçbir zaman polemiklerin içinde olmayacağız."

Kurum, herkesi kucaklayıcı, ötekileştirmeyen bir yaklaşımla 16 milyonla kardeş olacaklarını ifade ederek, İstanbul'un kaybolan 5 yılını çok çalışarak, çok üreterek tüm ekip arkadaşlarıyla mücadele ederek, hızlı bir şekilde acil eylem planlarını da ortaya koymak suretiyle yürüteceklerini söyledi.

Aylardır saha araştırmaları yaptıklarını kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

"Teşkilatımızla mayıs seçimlerinin hemen ardından 'Yeniden İstanbul' diyerek sahaya çıktık. 39 ilçemizde, 964 mahallemizde vatandaşımızın, milletimizin ne eksiği var ne sorunu var hepsini takip ettik, not aldık, uzman arkadaşlarla bu süreçleri tek tek değerlendirdik. Öne çıkan konularımız belli. Başta ulaşım, deprem riskimiz, kentsel dönüşüm, yine bu manada yeşil alan eksikliği, sosyal donatı eksikliği, İstanbul'un güvenliği, huzuru... Yani huzurla yaşayacağımız bir iftihar tablosu olacak."

"İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımlar atacağız"

Murat Kurum, riskli bir yapı kalmayıncaya kadar İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımları atacaklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Tarihten bahsediyoruz ve o tarihle geleceğimizi buluşturmak için de bu çalışmaları yürütmek durumundayız. Tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışıyla biz 81 ilimize hizmetler yaptık. Burada da Fatih Belediye Başkanımız, beraber çalıştığımız mesai arkadaşlığı yaptığımız başkanımızla da birçok projeleri beraber gerçekleştirdik ki Tarihi Yarımada'ya ayrı bir önem göstereceğiz. İnşallah tecrübelerimizle, birikimimizle Fatih Belediye Başkanımızla olan uyumla birlikte Tarihi Yarımada'yı yeniden ihya edeceğiz."

İstanbul'a gelen turistlerin büyük bir kısmının Tarihi Yarımada'da gezdiğini aktaran Kurum, "Biz de insanlarımızın huzurla, güvenle gezeceği Tarihi Yarımada için yatırımlarımızı hızlı bir şekilde yapacağız." dedi.

"Ecdadın bıraktığı tarihi eserlere hep birlikte sahip çıkacağız"

Murat Kurum, ecdadın bıraktığı tarihi eserlere hep birlikte sahip çıkacaklarını anlatarak, "Yine bu manada bugün sultan Mehmet Han'a kendisine layık bir başkan olacağımızın sözünü verdik. Burada gelip duamızı yaptık ve daima Fatih'in izinde, Fatih'in yolunda onun kutlu çizgisinde olmaya devam edeceğiz. Merhum Kadir Topbaş ağabeyimizin bırakmış olduğu eserleri, o bayrağı yeniden alacağız ve yeniden hep birlikte bütün buradaki belediye başkanı arkadaşımla birlikte inşallah çok daha yukarıya taşıyacak adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

Yeşiliyle, mavisiyle, iki kıtasıyla trafik karmaşasının giderildiği bir İstanbul'u inşa edeceklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Şu an İstanbul'da 328 kilometre metro hattımız İstanbullu kardeşlerimize hizmet veriyor. Tabii mevcut yönetim bu hattı iki katına çıkaracağını ifade etmiş olmasına rağmen maalesef bu son 5 yılda sadece ve sadece 17 kilometrelik metro hattı ihalesi yaptılar. Yani böyle büyük bir metropolden bahsediyoruz ve bu metropolde toplu ulaşım oranına baktığınızda yüzde 28'lerde. Dünyadaki örneklere baktığınızda toplu ulaşım yüzde 50'lere gelmiş. Böylesi metropollerde toplu ulaşımı daha fazla kullanmak zorundayız. Yine İstanbul'daki bu trafik çilesini bitirebilmek için de alternatif güzergahlar, alternatif yollar yapmak durumundasınız."

"Tüm gücümüzle deprem dönüşümünü yapmak zorundayız"

Kurum, daha sonra Fatih'teki Fevzi Paşa Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Bir dükkana girip çay içen Kurum, vatandaşlarla sohbeti sırasında İstanbul'u güzelleştirecek, insanların geleceğe umutla bakacağı adımları hep birlikte atacaklarını söyledi.

Sohbet sırasında bir vatandaş, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde ailesinin Hatay'da olduğunu belirterek, "Depremde en çok koşturanlardan birisi sizdiniz. O yüzden çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Kurum, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Burada tüm gücümüzle deprem dönüşümünü yapmak zorundayız. Bunu da hep birlikte yapacağız. Gençlerimizle kadınlarımızla yapacağız. O da çok çok önemli." dedi.

"Hayvan barınaklarının sayısını arttırmak zorundayız"

Bir başka vatandaşın da sahipsiz köpeklerin sorun olduğunu söylemesi üzerine Kurum, "Tabii konu şuna getirildi. Sokak hayvanı ve insan çatışması haline getirmeye gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da ifade ettiler. Hayvan barınaklarının sayısını arttırmak zorundayız. Şu an maalesef İstanbul'da hayvan barınağına ilişkin bir yatırım yapılmamış. Yani bir taraftan sokak hayvanları çoğalırken diğer taraftan buna ilişkin bir çözüm ortaya koymak zorundasın." diye konuştu.

Kurum, bu konuyu seyreden, izleyen tarafta olamayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ne yapacağız? Buna ilişkin sokak hayvanlarımızı ki bunu sokak hayvanı olarak değerlendirmemek lazım. Evcil hayvanların sahiplenileceği alanlar olarak bakmak lazım. Her ilçemizde ve İstanbul genelinde de, yine bir Anadolu bir Avrupa yakasında olmak üzere büyük hayvan barınaklarını inşa edip sokaktaki sahipsiz yavrularımızı bu hayvan barınaklarında bakacağız. Oradaki kadınlarımıza, çocuklarımıza tehdit olmaktan çıkaracağız. O hayvan barınaklarını, onların rehabilitasyonunu yapacağız. Onlara bakacağız, tedavilerini yapacağız, sahiplendireceğiz."