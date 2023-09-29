Sanat dünyasından pek çok ismin ve kurum temsilcilerinin katıldığı programda, İBB Kültür'ün yeni sezona dair etkinlik planı ve uzun stratejik politikaları anlatıldı.

İBB Kültür Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, programın açılışında, demokratik bir kültür anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, kültür ve sanat mekanlarını sivilleştirilerek sanat kolektifleri ve bağımsız sanatçılarla paylaşılacağını ve bunun da ilk örneği olacak İBB Kültür ve Sanat Odağı'nın projesi için bir yarışma yapıldığını aktardı.

Programda Bülent Ortaçgil ile konukları Aylin Aslım ve Jehan Barbur dinleyicilerle buluştu.

Konserin ardından da Shaman Dans Tiyatrosu'nun hazırladığı, Cengiz Özkan, Chromas ve Samida'nın da konuk olarak yer aldığı "İstanbul Benim" adlı gösteri sahnelendi.

İBB Kültür'ün ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tüm etkinlik programlarına İBB Kültür sosyal medya hesapları ve "www.kultursanat.istanbul" adresinden ulaşılabilir.

AA