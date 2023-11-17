Haber: Mert Osman Erman

Şirket, içeriğinin bu tür konularda platformda görünmesinin "tamamen kabul edilemez" olduğunu söyledi.

X, markaların bilerek "bu tür içeriğin yanına" yerleştirilmediğini söyledi.

Bu olay, X'in sahibi Elon Musk'ın platformdaki bir gönderiye yanıt olarak bir antisemit komplo teorisini "gerçek doğru" olarak nitelendirdikten sonra eleştirilmesinin ardından geldi.

Sol eğilimli denetleme kuruluşu Media Matters for America, IBM ve diğer şirketler tarafından satın alınan reklamları, Hitler alıntıları, Nazi övgüleri ve Holokost inkarı içeren gönderilere yakın yerleştirildiğini belirtti.

IBM reklamıyla yan yana gösterilen bir pro-Nazi gönderisi, X'in BBC'ye yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 8.000 kez görüldü.

Diğer listelenen firmalar arasında Apple, Oracle, televizyon ağı Bravo ve telekom şirketi Xfinity bulunuyor. BBC, şirketlere yorum talebinde bulundu.

"IBM'nin nefret söylemine ve ayrımcılığa sıfır toleransı vardır ve bu tamamen kabul edilemez durumu araştırırken X'teki tüm reklamları hemen askıya aldık," dedi şirket bir açıklamada.

X, reklamların bilerek aşırılık içeren içeriklerin yanına yerleştirilmediğini, Nazi propagandası yapan hesapların reklam geliri elde edemeyeceğini ve belirli gönderilerin "duyarlı medya" olarak etiketleneceğini söyledi.

"X'nin görüşü her zaman çok açık olmuştur ki herkes tarafından DISKRİMİNASYONUN HERKES TARAFINDAN durdurulmalıdır - bu konuda hemfikir olabileceğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum," dedi CEO Linda Yaccarino Perşembe günü.

Yaccarino, "X'nin antisemitizm ve ayrımcılıkla mücadeledeki çabaları konusunda da son derece net olmuştur," dedi. "Bunun dünyanın her yerinde yeri yok - çirkin ve yanlış."

Öte yandan Elon Musk, X'te bir gönderiye yanıt olarak "Beyazlara karşı nefreti teşvik eden" Yahudi topluluklarını suçlayan ve göçmen karşıtı duygular içeren bir tweet'i "gerçek doğru" olarak nitelendirdikten sonra eleştirildi.

Media Matters, Musk'ın tweet'inin site istatistiklerine göre beş milyondan fazla kişi tarafından görüldüğünü söyledi ve bu, "beyaz soykırımı" olarak bilinen antisemit bir komplo teorisini onaylamak anlamına geliyordu. Teori, Yahudi insanların "beyaz" ırkı "ortadan kaldırmak" için Batı ülkelerine "beyaz olmayan" insanların göç etmelerini teşvik etmeyi sistemli olarak planladığını iddia eder.

X'in sahibi, antisemit olmadığını ve daha sonra yorumlarının tüm Yahudi insanlar değil, Anti-Defamation League (ADL) gibi gruplar ve diğer belirtilmemiş "Yahudi toplulukları" gibi gruplar için geçerli olduğunu söyledi.

Musk'ın tweet'ine yanıt olarak ADL Başkanı Jonathan Greenblatt, "Amerika'da ve dünya genelinde antisemitizmin patladığı bir dönemde, etkisini kullanarak antisemitik teorileri onaylamak ve teşvik etmek şüphesiz tehlikeli bir durumdur" dedi.

Musk, birkaç kez komplo teorilerini tekrarladı ve ayrıca X'teki içerik düzenleme değişikliklerini eleştiren sosyal medya gözetim kurumlarını - ADL ve diğer gruplar dahil - eleştirdi. Şirket, diğer sosyal ağlardan daha güçlü marka güvenliği kontrollerine sahip olduğunu ve nefret söyleminin ve aşırılığın platformda azaldığını iddia ediyor, ancak şirketin güvenlik ekibine büyük kesintilere rağmen. Şirketin kendi değerlendirmesine birkaç dış grup karşı çıkıyor.

Bu yılın başlarında Musk, ADL'ye dava açma tehdidinde bulundu ve bu platformunun ve kendisinin "antisemit olduğu ve buna yanlışlıkla suçlandığı" için bu platformu öldürmeye çalıştığını iddia etti. Ancak tehdidini ADL'ye karşı gerçekleştirmedi, ancak şirket, başka bir araştırma ve kampanya grubu olan Center for Countering Digital Hate'e dava açtı.

Musk, Perşembe günü San Francisco'daki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesinde konuşma yapması planlanmıştı ancak program değişikliğini gerekçe göstererek iptal etti.