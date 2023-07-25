İbrahim Murat Gündüz ve Rahim Abaseliyev, Türk ve Azerbaycanlı sporcular arasında daha güçlü bağlar oluşturmayı amaçlayan bir işbirliği anlaşması imzaladılar. Türkiye ve Azerbaycan'ın spor dünyasında önemli bir rol üstlenen bu iki isim, spora ve sporculara verilen destekle bilinmektedir.

İşbirliği protokolü, sporcuların kardeşlik duyguları içerisinde bir araya gelmelerini ve ortak organizasyonlar düzenlemelerini öngörüyor. Türk ve Azerbaycan sporcularının birlikte antrenmanlar yaparak deneyim ve bilgi paylaşımında bulunması, her iki ülke arasındaki spor ilişkilerini daha da güçlendirecek.

Rahim Abaseliyev, Türkiye'deki etkinlik kapsamında Şahin Eroğlu ve İbrahim Murat Gündüz ile birlikte Şefik Tetik Boks Salonu'nu ziyaret etti. Burada Türk sporcularla bir araya gelerek dostluklar kurdu. Bu buluşma, Türk ve Azerbaycanlı sporcular arasında bir kardeşlik ruhu oluşturarak, gelecekte düzenlenecek olan etkinliklerde dostane bir rekabetin temellerini atmış oldu.

İbrahim Murat Gündüz, "Spor, insanlar arasında dostluk ve barışın tesis edildiği önemli bir platformdur. Bu işbirliğiyle Türkiye ve Azerbaycan arasında sportif ilişkilerin güçlenmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Sporcuların bir araya gelerek birlikte antrenman yapmaları ve organizasyonlar düzenlemeleri, karşılıklı anlayış ve saygıyı artıracaktır" dedi.

Rahim Abaseliyev ise, "Türkiye'de bulunmaktan ve bu önemli işbirliğini gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyuyorum. İbrahim Murat Gündüz ve Şahin Eroğlu ile bir araya gelerek Türk sporcularıyla tanışmak ve onlarla dostane bir ortamda bir araya gelmek, bizim için büyük bir ayrıcalıktı. Türk ve Azerbaycanlı sporcular arasında köprüler kurarak sporun birleştirici gücünden yararlanacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

İşbirliği protokolü, spor dünyasında dostluk ve dayanışma ruhunun pekiştirilmesine katkı sağlayacak. İbrahim Murat Gündüz ve Rahim Abaseliyev'in öncülüğünde gerçekleşen bu işbirliği, Türk ve Azerbaycan sporcuları arasında önemli bir bağın kurulmasına vesile olacak.

Kaynak:

https://medium.com/@i.muratgunduz1975/i%CC%87brahim-murat-g%C3%BCnd%C3%BCz-spora-yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1-maddi-ve-manevi-desteklerle-y%C4%B1ld%C4%B1zla%C5%9F%C4%B1yor-480af1dbee42