İSTANBUL- İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi üzerinde yapımına başlanan proje, toplam 26 bin 300 metrekare kapalı inşaat alanına sahip bulunuyor. Bölge halkının spor ihtiyaçlarını karşılayacak bu projeyle Ataşehir ve İstanbul; olimpik yüzme havuzu, 520 kişilik tribün, fitness, pilates ve stüdyo salonları ile 2600 metrekare yeşil alan ve 180 araçlık zemin altı otoparkına kavuşacak.

Törende yaptığı konuşmada İçerenköy Mahallesi’nin İstanbul’un en büyük mahallelerinden biri olduğunu vurgulayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, bölge halkının uzun zamandır bu tesisin yapımını beklediğini dile getirdi. Projede emeği geçenlere teşekkür eden Başkan İlgezdi, projenin Ataşehir ve İstanbul’a hayırlı olmasını diledi. Yaptığı konuşmada Ataşehir’deki mahallerin tapu ve mülkiyet sorunlarını da aktaran Başkan İlgezdi, İBB ve Ataşehir Belediyesi’nin uyumlu çalışması neticesinde bu sorunların çözümünde önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, temeli atılan spor tesisini 1 yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. “Bahane üretmedik, iş ürettik” diyen İmamoğlu, “Burada mesele şudur: Eğer sizin bütçeniz temiz bir şekilde yönetiliyorsa, yani o bütçe el değmeden yönetiliyorsa, şeffaf bir şekilde yönetiliyorsa doğru yere akar, doğru hizmete akar. İş biter, vatandaş mutlu olur. Onun için iddiayla söylüyorum; bizim dönemimizde Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi, hiçbir dönemde olmadığı kadar bereketli bir bütçeye dönüşmüştür. O bereket, işe dönüşmüştür. Dönüşmeye devam ediyor. Aslında formülü net: Ortak aklın ve bilimin yolundan yürümek ve hizmetleri adaletli bir şekilde İstanbullulara sunmak” ifadelerini kullandı.

Ekonomik açıdan zor günler yaşayan halkın yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “İnsanların gelir seviyeleri arasında uçurumların oluştuğu bu dönemde o aradaki doğan uçurumları kamu hizmetleriyle kapatabilme konusunda, sosyal demokrat yerel yönetimler olarak yoğun bir mücadele vereceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamada; kreşten yuvaya, öğrencilere burs sağlamaktan, insanların sosyal yardımlarını artırmaya kadar işlerimizi devam ettireceğiz. Bundan herkes emin olsun. Bu duyguyla; yeni yatırımlarla, yeni atılımlarla yol yürüyeceğimiz bu dönemde temelini attığımız İçerenköy Spor Tesisi’nin hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesisin yapımında emeği geçen hem yol arkadaşlarıma hem Ataşehir Belediyemize hem de bundan sonra ter dökecek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

HABER: METE YILMAZ