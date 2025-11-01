GAZIANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Kilis İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen 'Teşkilat Buluşması' programında yaptığı konuşmada, vefayı sadece bir siyaset üslubu olarak değil, bir iman ahlakı olarak gördüklerini belirtti.

Bu toprakları ayakta tutan sütunun kardeşlik olduğunu ifade eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

'Türk'üyle, Kürt'üyle aynı sofrada oturan, aynı bayrağın gölgesinde cem olmuş büyük bir milletiz. Bu gücümüzden, kardeşliğimizden rahatsız olanlar oldu. Yarım asırdır milletimizin başına musallat olan, terör belasını taşeron olarak kullananlar oldu ama kararlılığımız sonuç verdi. Bugün bir dönemin kapandığını görüyoruz. Türkiye, 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru hızla ilerliyor. Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı, vatan toprağımızın her karışında güvenliğin ve huzurun egemen olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz.'

Bakan Yerlikaya, huzur ve güvenliğin kalkınmanın omurgası olduğunu belirterek, 'Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en güçlü dayanağı da huzurdur, güvenliktir. İçişleri Bakanlığı olarak, Türkiye'nin huzuru için varız. Sınırda nöbet, sokakta devriye var, siber dünyada 7/24 iz sürme var. Suçun peşindeyiz, suçluların ensesindeyiz, vatandaşımızın yanındayız. Bu anlayışla, asayiş olaylarıyla, organize suç çeteleriyle, zehir tacirleriyle mücadelemizi amansız bir şekilde yürütüyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi, geleceğimizi koruyoruz.' diye konuştu.

'Direksiyon başına geçen herkes göreceksiniz daha sorumlu davranacak'

Bakanlık olarak önemli bir görevlerinin trafik güvenliği olduğuna vurgu yapan Yerlikaya, şunları aktardı:

'2024 yılında 6 bin 351 canımızı maalesef trafik kazalarında kaybettik. Binlerce ocağa ateş düştü. Evlatlarımız öksüz, yetim kaldı. Anneler babalar evlat acısıyla yandı. Buna göz yumamayız. Hiçbir canımızı yolda bulmadık ki yolda kaybedelim. Trafik kültürünün oluşması, cezalarda caydırıcılığın ilkesinin sağlanması için AK Parti Grubumuz yeni trafik kanunu teklifini hazırladı. Gazi Meclisimiz bu kanunu onayladığında, direksiyon başına geçen herkes göreceksiniz daha sorumlu davranacak. Artık yolda makas atamayacak, drift yapamayacak, keyfine göre yolu kapatamayacak. Kırmızı ışık ihlali yapmadan, hız sınırını aşmadan önce bir kez daha düşünecek.'

'Hedefimiz sıfır acı'

Trafikte son 6 yılda 'dur' ihtarına uyulmadığı için 9 şehit verildiğini ve 26 can kaybının yaşandığını dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

'Bu muhteşem yollarda günde 17 insan hayatını kaybediyor. Bir yılda 6 bin 351 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ateş düştüğü yeri yakar, trafik kültürü oluşturmak lazım. Dünyada bunu başaran yerlere bakıyoruz, bilim insanları, mühendislerle, 2 yıldır çalışıyoruz. Bu muhteşem yollarda bizim değerlerimize, bizim inanç sistemimize ve caydırıcılığı güçlü bir kural manzumesi ihdas edelim ki yollara sağlıkla çıkalım, akşam evlerimize, iş yerlerimize afiyetle dönelim, eskilerin duasındaki gibi. Bu da denetim ve caydırıcılıkla olur.

Bizim derdimiz ceza yazmak değil, amacımız, hedefimiz sıfır acı, sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır yaralanma. Biz bunu başarabiliriz, değerlerimiz, inanç sistemimiz ve yeni Gazi Meclisimizin takdiriyle yasalaşacak kanun, göreceksiniz bunu başaracak.'

Polisin, jandarmanın, Sahil Güvenliğin bu milletin evladı olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, 'Onların her biri, vatanımızın dört bir köşesinde, gecenin karanlığında, yağmurun, soğuğun altında vazifelerinin başında. Onlara el kaldırmak, yalnızca polisimize değil, milletimizin onuruna el kaldırmaktır. Milletimize hizmet eden hiçbir evladımızın onurunun çiğnenmesine asla müsaade edemeyiz.' diye konuştu.

Suriye'ye dönenlerin sayısı 550 bini buldu

Göç konusunun tüm dünyanın gündeminde olduğuna işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

'Düzensiz göçün ne demek olduğunu, mazlumlara kucak açmanın ne anlama geldiğini önce gelin Kilisli kardeşlerime sorun. Göç konusunda Türkiye, vicdanın ve merhametin kurumsallaştığı, insanlık onurunu merkeze alan bir anlayışı esas aldı. Bu yönüyle de tüm dünyaya örnek oldu. İlkemiz hukuktur, vicdandır, medeniyet değerlerimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu ilkelerimizden de bir santim olsun geri adım atmadık. Suriye konusunda, tıpkı Gazze'de olduğu gibi haklının ve mazlumun yanında olduk. Zulmün, açlığın ve savaşın kıyısında olanlara sırtımızı dönmedik. Çığlıkları asla duymamazlıktan gelmedik. 8 Aralık'ta Esed zulmünün sona ermesinin üzerinden 1 yıl geçecek. 8 Aralık'tan bugüne, gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bin oldu. 2016 yılından bugüne, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüş yapan Suriyelilerin sayısı da 1 milyon 290 bine ulaştı.'

Programa, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile partililer katıldı.

Yerlikaya, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

Valilik ziyaretinde çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Yerlikaya, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Tahir Şahin'den kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Mevlevihane Sokak'ta esnaf ziyareti gerçekleştiren Yerlikaya, burada vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara hediye verdi.

Yerlikaya'ya ziyaretinde, Vali Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı da eşlik etti.





Muhabir: Adsız Günebakan,İbrahim Özcan