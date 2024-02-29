İstanbul

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Üsküdar'daki Antikacılar Çarşısı esnafıyla bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, göreve geldiği 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar, 600 bin mesai arkadaşıyla beraber Kara, Mavi ve Siber Vatan'da, milletin huzuru için gece gündüz demeden canla başla çalıştıklarını söyledi.

Göreve "Türkiye'nin huzuru" mottosuyla başladıklarını belirten Yerlikaya, polisi, jandarması, sahil güvenliğiyle beraber, milletten almış oldukları destekle, duayla, azimle, kararlılıkla ve cesaretleriyle tüm suç türlerine karşı sahada gayret gösterdiklerini vurguladı.

Yerlikaya, birinci görevlerinin "önlemek", ikinci görevlerinin ise bir suç işlendiyse bir an önce bunu yakalayıp adalete teslim etmek olduğunu kaydederek, "Mala ve kişilere karşı işlenen suçlarda 9 aylık dönemimizde olaylar süratle aşağı doğru iniyor. Var olan olayları aydınlatma oranlarımızda hep daha yukarıya gidiyor." diye konuştu.

Geçen yıl ocak-şubat döneminde, Türkiye ortalaması günlük 160 olan "evden hırsızlık" suçunun bu yıl 101'e düştüğünü aktaran Yerlikaya, kolluk gücünün bütün hırsızlık türlerinde, kendi kendisiyle yarıştığını dile getirdi.

Bakan Yerlikaya, bütün bunları yaparken de vatandaşın emrinde olduklarını, onların huzuru için gönülden gönüle bir duruş sergilediklerini anlattı.

Babasının da esnaf olduğunu, bazı tatil günlerinde gittiği babasının iş yerini "besmele çekerek" açtığını hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Esnaf babam derdi ki; 'Bu kapı Hak kapısı, bu kapı rızkımızın kapısı. İçeriye giren herkesi güler yüzle karşılayacaksın. Fikri, zihniyeti, yaşı, rengine bakmayacaksın. Her zaman onların emniyeti bizim baş tacımızdır. Haklı da olsa haksız da olsa bunu hiçbir zaman söyleyemeyiz. Onu memnun edebilmek için her zaman müşteri haklıdır, baş tacımızdır'. İlk hayat mektebini orada öğrendim. Esnafın herkesle geçimli olduğunu, herkesin ona selam verdiğini ve esnafın herkesin gönlünde bir yeri olduğunu gördüm."

"Gerçek belediyeciliği 1994'te Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gösterdi"

Ali Yerlikaya, İstanbul'da Valilik yaptığı dönemde bir arkadaşının tavsiyesiyle Üsküdar'dan ev alarak kendisinin de artık bir Üsküdarlı olduğunu, yeniden aday olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in iki dönem boyunca ilçeye sayısız hizmetler yaptığını anlattı.

Vatandaşın şehrin anahtarını teslim ettiği kişide "Her zaman aynı tonda, aynı kalbi selimde mi bu adam? Dar günde, zor günde, kolay günde vatandaşın yanında mı? Belediyenin önünden geçerken, yaya gördüğü zaman onunla ilgileniyor mu?" kriterlerini aradığını kaydeden Yerlikaya, vatandaşın kanaatinin buna göre değişiklik göstereceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlar, eğer Hilmi Türkmen'le beraber yürüyorsak, her zaman yanınızdadır. Her zaman aynı Hilmi Türkmen'dir. Gerçek belediyeciliği 1994'te Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gösterdi. Onun açmış olduğu ufuk, tüm Anadolu'da, bütün belediyelere örnek oldu. O yoldan, o izden gidiyoruz. Nasıl 14 ve 28 Mayıs'ta merkezi hükümeti, cumhurbaşkanlığını, parlamentomuzu taçlandırdıysanız İstanbul Büyükşehir'de, Murat Kurum kardeşimizi, Üsküdar'da Hilmi Türkmen'i Allah'ın izniyle şehrin emini yapacağız."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Yerlikaya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Üsküdar'ın bir geçiş yeri olmaktan ziyade artık herkesin, özellikle gençlerin çokça gelip gezip dolaştığı, alışveriş yaptığı bir merkez haline geldiğini dile getirdi.

Esnafa bir müjdeleri olduğunu vurgulayan Türkmen, geçen iki ay içerisinde Üsküdar'ın merkez mahalleleriyle alakalı bir imar planı çalışması yaptıklarını söyledi.

Türkmen, "11 mahallemizde en az 800 metrekarelik bir tapu alanını toparlarsanız buraya ilave 1-1,5 katlık yeni imar hakları getirdik. Bu imar planı asıl sizi, bu çarşımızı ilgilendiriyor. O buçuk dediğimiz üstteki katın parapetlerinin yüksekliğinde 80 santimden 220 santime çıkarıyoruz." dedi.

Yerlikaya esnafı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti

Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler, daha sonra Üsküdar'daki esnafı ziyaret etti. Esnafın ikram ettiği ürünlerin tadına bakarak bir süre onlarla sohbet eden Yerlikaya, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Balıkçılar Çarşısı'ndaki ziyareti sırasında Yerlikaya'nın yanına gelen emekli öğretmen Yıldız Özkadif, mezun olduğu ilkokulda öğretmenlik yaptığını kaydetti. Bunun üzerine Yerlikaya da 1979 yılında Alaeddin İlkokulu'nda okuduğunu belirterek, bu karşılaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yerlikaya, daha sonra Üsküdar Meydanı'ndaki Valide-i Cedid Camii'nde öğle namazını kıldı.