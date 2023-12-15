Londra

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yayınladığı Kömür 2023 raporunda, dünya kömür tüketiminde ilk kez düşüş öngördü.

Buna göre, küresel kömür talebi bu yıl yüzde 1,4 artışla 8,5 milyar tona ulaşacak ve rekor kıracak. Gelişmiş ekonomilerde kömür talebinde düşüş görülmesine ve Avrupa Birliği ve ABD'de kömür talebinin yüzde 20 azalacağının tahmin edilmesine rağmen, gelişmekte olan ekonomilerde talep artışı görülüyor.

Hindistan'ın kömür talebinin yüzde 8 ve Çin'in kömür talebinin yüzde 5 artacağı tahmin ediliyor.

Küresel kömür talebinin bu yıl zirve yapmasını takiben 2026 itibarıyla 2023 seviyesine göre yüzde 2,3 gerileyeceği öngörülüyor. Söz konusu düşüşte gelecek üç yılda dünya çapında yenilenebilir enerji kapasitesinde beklenen büyüme itici güç olacak.

Yenilenebilir enerjideki öngörülen kapasite artışının yarısı Çin'de oluşacak ve bu da ülkenin kömür talebinin 2024'te düşüşe geçmesini ve 2026'da yatay seyretmesini sağlayacak.

IEA'ya göre, küresel elektrik üretiminin ve aynı zamanda karbon emisyonlarının en büyük kaynağı olan kömür talebinde öngörülen düşüş tarihi bir dönüm noktası olabilir ancak düşüşe rağmen kömür tüketimi 2026'ya kadar hala 8 milyar tonun üzerinde kalacak.

Emisyonlarda daha hızlı bir gerileme olması için kömür talebindeki düşüşün de hızlanması gerekiyor.

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesinde, küresel kömür talebinde daha önce düşüşler görüldüğünü ancak bunların kısa süreli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sovyetler Birliği'nin dağıldığı ve Kovid-19 krizinin yaşandığı dönemlerde kömür talebinde bu azalışlara şahit olduk. Bu sefer farklı çünkü kömür talebinde temiz enerji teknolojilerindeki hızlı yayılımın etkisiyle yapısal bir düşüş bekliyoruz. Kömür için dönüm noktası açık bir şekilde ufukta görünüyor. Asya'nın kilit ekonomilerindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının artış hızı bundan sonra ne olacağını belirleyecek. Küresel iklim hedeflerine ulaşmak için emisyonları azaltmak için çok daha fazla çaba sarf edilmesi gerekiyor."