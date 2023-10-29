İSTANBUL

Türkiye’nin lider eğitim kurumlarından İELEV Okulları, Cumhuriyet’in 100. yılını çok özel bir programla kutlayacak. Haliç Kongre Merkezi’nde 29 Ekim Pazar günü saat 14.30’da başladı. Etkinlikte; günün anlam ve önemini yansıtan vals, koro, oratoryo, opera dinletisi ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Gösterilerde görev alan anaokulu/ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, aylardır emek harcadıkları çalışmalarla göz doldurdu.

Haliç Kongre Merkezi’nin Haliç Salonu fuaye alanında İELEV Okulları öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temasıyla ürettikleri sanatsal çalışmalar da sergilendi. Tören öncesinde konuklar, öğrencilerin eserlerini inceleme fırsatı buldu.

İELEV Okullarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde başarılı tenor Caner Akın opera dinletisi sunacak. Tören, ünlü sanatçı Soner Arıca’nın 100. yıl için özel olarak bestelediği ve İELEV Okulları öğrencileriyle birlikte seslendireceği “Cumhuriyet Marşı” ile son buldu.