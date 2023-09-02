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Dünya 47'ncisi ABD'li Ben Shelton ise Rus Aslan Karatsev önünde 3-1 (6-4, 3-6, 6-2, 6-0) galip gelerek 4. tura kaldı.

Tek erkeklerde ABD'li Tommy Paul (14), İspanyol Alejandro Davidovich Fokina'yı (21) 6-1, 6-0, 3-6 ve 6-3 sona eren setlerle 3-1 yenerek yoluna devam etti.

Turnuvanın 4. turunda Switatek ile Ostapenko ve Muchova ile Wang eşleşti.

Çinli Xinyu Wang, Slovak Anna Karolina Schmiedlova'yı 4-6, 6-3, 6-2 ve Letonyalı Jelena Ostapenko (20), ABD'li Bernarda Pera'yı 4-6, 6-3, 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek adlarını 4. tura yazdırdı.

Bu yılın Fransa Açık finalisti Çek Karolina Muchova (10 numaralı seribaşı), klasmanın 132. sırasındaki ABD'li Taylor Townsend'i 2-0'lık (7-6, 6-3) skorla geçerek tur atladı.

Tek kadınlarda son şampiyon Swiatek, dünya 145 numarası Sloven Kaja Juvan ile oynadığı maçı zorlanmadan 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.

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