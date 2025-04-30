Aslan Yapım Medya kurucu ortakları Ergin Akarsu ve Ömer Soytürk'ün organizatörlüğünde düzenlenen, Hck Köroğlu Tekstil Anasponsorluğunda, Çırağan Sarayı’nın tüm iştihamı altında gerçekleşen “II. Uluslararası Girişimcilik ve Başarı Ödülleri Töreni” İş, Sanat, Medya ve Cemiyet dünyasını bir araya getirdi.
"Özge Ulusoy" ve "Ela Rümeysa Cebeci"nin sunuculuğunda gerçekleşen bu görkemli gecede; sektöründe, girişimleriyle fark yaratan, başarılı projeleriyle isminden söz ettirmiş kişiler ve birbirinden ünlü isimler ödüllerle taçlandırıldı. İş, sanat, siyaset, medya ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.
"II. Uluslararası Girişimcilik ve Başarı Ödülleri" töreninde, sektörüne ve bulunduğu alana yenilikler kazandıran kurumları, ulusal ve uluslararası rekabette fark yaratan girişimcileri, iş insanlarını ve televizyon dünyasının başarılı isimlerini muhteşem bir galayla buluşturdu.
“Çırağan Sarayı”nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen görkemli gecede; Cem Özer, Wilma Elles, Nefise Karatay, Müge Ökten, Yİldiz Asyalı, Güliz Asyalı, Seniz Ulusoy gibi ünlü isimler ödüllere layık görülürken, Ekol Tv, Ekin Olcayto, Mehmet Altunışık, Oya Çebi, Alp Pehlivan, 50 Fifty gibi medya dünyasının önde gelen isimleri ödüllerle buluştu.
ÖDÜL ALANLAR
01- YILIN LİDER İNOVATİF TEKSTİL MARKASI : HCK KÖROĞLU TEKSTİL
02- YILIN EN BAŞARILI MODELİ : YAĞMUR AYAZ
03- ARAÇ KOZMETİK VE KORUMA ALANINDA TÜRKİYE'NİN EN İTİBARLI MARKASI : ZİEBART TÜRKİYE
04- YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI GÜVENLİ HAVA ARACI İHRACAT MARKASI : PASHA BALLONS
05- YILIN LİDER GÜVENİLİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MARKASI : ÜÇER GLOBAL
06- YILIN GİRİŞİMCİ İŞ İNSANI - YILMAZ SARIÇINAR
07- YILIN LİDER YATIRIMCI İŞ İNSANI - YÜCEL AYDIN
08- YILIN EN BAŞARILI LİDER EĞİTİM MARKASI - KALEV OKULLARI
09- YILIN EN BAŞARILI DÖNER LEZZET MARKASI - NAİLA DÖNER
10- DÜNYA'NIN İLK VE TEK DNA KODLAMA UZMANI - SEYHAN MİHRİNAZ KURT
11- YILIN EN BAŞARILI KADIN AVUKATI VE GİRİŞİMCİ İŞ İNSANI - AV. EMEL ÇEBİ ÇELİK
12- YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ MARKASI - BİLTEK MÜHENDİSLİK
13- YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE SANAYİ YATIRIM PROJESİ - BOĞAZLIYAN BELEDİYESİ
14- YILIN EN BAŞARILI GÜVENİLİR VE İNOVATİF DANIŞMANLIK MARKASI - THE PRİME DANIŞMANLIK
15- YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ - CEM ÖZER
16- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KUMAŞ ÜRETİM MARKASI - SÜMERCİLER ELYAF
17- YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI İNOVATİF SAĞLIK TURİZM MARKASI - INC ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ
18- YILIN EN İYİ HABER KANALI - EKOL TV
19- YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU - NEFİSE KARATAY
20- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF YAZILIM MARKASI - TOYA YAZILIM
21- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF GİRİŞİMCİLİK MARKASI - BOWAX CAR CARE
22- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN CANLI PERFORMANS SANATÇISI - MÜGE ÖKTEN
23- YILIN EN BAŞARILI LİDER İNŞAAT MARKASI - SAYKUN İNŞAAT
24- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF AKARYAKIT İSTASYONU MARKASI - DELEN GROUP
25- JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ - WILMA ELLES
26- YILIN GÜNDÜZ KUŞAĞI HABER PROGRAMI SUNUCUSU - OYA ÇEBİ
27- YILIN LİDER YAZILIM TEKNOLOJİLERİ MARKASI - HOZZT.COM
28- YILIN EN BAŞARILI LEZZET MARKASI - ROMU RİSTORANTE
29- YILIN EN BAŞARILI SPOR YORUMCUSU - ALP PEHLİVAN
30- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN BUTİK HOTEL MARKASI - SERAPHİM CAVE CAPPADOCİA HOTEL
31- YILIN EN BAŞARILI SEKTÖREL HABER PROGRAMI - EKİN OLCAYTO İLE İŞ DÜNYASI
32- YILIN EN İYİ SAHNE KEMAN PERFORMANSI - YILDIZ & GÜLİZ ASYALI
33- YILIN EN BAŞARILI E-TİCARET PROJESİ - FİRİYA.COM
34- YILIN EN BAŞARILI VİLLA KİRALAMA MARKASI - SÜPER VİLLAM
35- YILIN EN BAŞARILI ÇORAP E-TİCARET MARKASI - ÇORAPP STORE
36- JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ - MEHMET ŞAH ÇELİK
37- YILIN EN BAŞARILI ZİRAAT ODASI BAŞKANI - SALİHLİ ZİRAAT ODASI
38- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN YENİLİKÇİ VE GÜVENİLİR ANAOKULU MARKASI - NEŞELİ ZEBRA ANAOKULU
39- YILIN EN BAŞARILI GAYRİMENKUL VE YATIRIM MARKASI - FG GAYRİMENKUL VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI
40- YILIN PROJE KOORDİNATÖRÜ - ŞENİZ ULUSOY
41- YILIN EN BAŞARILI MAGAZİN PROGRAMI - 50 FIFTY
42- YILIN EN DİKKAT ÇEKEN YAZARI - AYLİN ÖZBERK
43- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN RESSAMI - DUYGU KIZILKAYA
44- YILIN EN İYİ YENİLİKÇİ VE İNTERAKTİF YABANCI DİL KURSU - OSMANİYE AMERİKAN KÜLTÜR YABANCI DİL KURSU
45- YILIN ERKEK HABER MUHABİRİ - MEHMET ALTUNIŞIK
46- YILIN EN BAŞARILI NFT OYUNU - THE RACFATHERS & CONSIGLIERE
47- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF REKLAM AJANSI MARKASI - İRAS AJANS
48- YILIN EN İYİ TUR ŞİRKETİ - AVRUPA RÜYASI
49- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF GÜZELLİK MERKEZİ - SIENNA GÜZELLİK MERKEZİ
50- YILIN EN BAŞARILI SPOR EĞİTMENİ VE YAŞAM KOÇU - GÜLŞAH HATUN
51- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF KUAFÖR SALONU - ZUM KUAFÖR
52- YILIN EN BAŞARILI TREYLER YEDEK PARÇA SATIŞ VE PAZARLAMA MARKASI - HUZUR OTOMOTİV
53- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNOVATİF AYAKKABI ÜRETİM MARKASI - PG GRUP AYAKKABICILIK
54- YILIN EN BAŞARILI İFADE VE KAŞ DANIŞMANI - DAMLA ÖZCAN BEAUTY
55- YILIN LİDER İNOVATİF GIDA TAKVİYESİ VE KOZMETİK MARKASI - MB LİFE SAĞLIK
56- YILIN EN BAŞARILI GÜVENLİK PROJE MARKASI - GÜVENLİŞEHİR