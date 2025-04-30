Aslan Yapım Medya kurucu ortakları Ergin Akarsu ve Ömer Soytürk'ün organizatörlüğünde düzenlenen, Hck Köroğlu Tekstil Anasponsorluğunda, Çırağan Sarayı’nın tüm iştihamı altında gerçekleşen “II. Uluslararası Girişimcilik ve Başarı Ödülleri Töreni” İş, Sanat, Medya ve Cemiyet dünyasını bir araya getirdi.

"Özge Ulusoy" ve "Ela Rümeysa Cebeci"nin sunuculuğunda gerçekleşen bu görkemli gecede; sektöründe, girişimleriyle fark yaratan, başarılı projeleriyle isminden söz ettirmiş kişiler ve birbirinden ünlü isimler ödüllerle taçlandırıldı. İş, sanat, siyaset, medya ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

"II. Uluslararası Girişimcilik ve Başarı Ödülleri" töreninde, sektörüne ve bulunduğu alana yenilikler kazandıran kurumları, ulusal ve uluslararası rekabette fark yaratan girişimcileri, iş insanlarını ve televizyon dünyasının başarılı isimlerini muhteşem bir galayla buluşturdu.

“Çırağan Sarayı”nın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen görkemli gecede; Cem Özer, Wilma Elles, Nefise Karatay, Müge Ökten, Yİldiz Asyalı, Güliz Asyalı, Seniz Ulusoy gibi ünlü isimler ödüllere layık görülürken, Ekol Tv, Ekin Olcayto, Mehmet Altunışık, Oya Çebi, Alp Pehlivan, 50 Fifty gibi medya dünyasının önde gelen isimleri ödüllerle buluştu.

01 Hck Koroglu Tekstil

ÖDÜL ALANLAR

01- YILIN LİDER İNOVATİF TEKSTİL MARKASI : HCK KÖROĞLU TEKSTİL

02- YILIN EN BAŞARILI MODELİ : YAĞMUR AYAZ

02 Yagmur Ayaz

03- ARAÇ KOZMETİK VE KORUMA ALANINDA TÜRKİYE'NİN EN İTİBARLI MARKASI : ZİEBART TÜRKİYE

03 Ziebart

04- YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI GÜVENLİ HAVA ARACI İHRACAT MARKASI : PASHA BALLONS

04 Pasha Balloons

05- YILIN LİDER GÜVENİLİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MARKASI : ÜÇER GLOBAL

05 Ucer Global

06- YILIN GİRİŞİMCİ İŞ İNSANI - YILMAZ SARIÇINAR

06 Yilmaz Saricinar

07- YILIN LİDER YATIRIMCI İŞ İNSANI - YÜCEL AYDIN

07 Yucel Aydin

08- YILIN EN BAŞARILI LİDER EĞİTİM MARKASI - KALEV OKULLARI

08 Kalev Okullari

09- YILIN EN BAŞARILI DÖNER LEZZET MARKASI - NAİLA DÖNER

09 Naila Doner

10- DÜNYA'NIN İLK VE TEK DNA KODLAMA UZMANI - SEYHAN MİHRİNAZ KURT

10 Seyhan Mihrinaz Kurt

11- YILIN EN BAŞARILI KADIN AVUKATI VE GİRİŞİMCİ İŞ İNSANI - AV. EMEL ÇEBİ ÇELİK

11 Avukat Emel Cebi Celik

12- YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ MARKASI - BİLTEK MÜHENDİSLİK

12 Biltek Muhendislik

13- YILIN EN BAŞARILI BELEDİYE SANAYİ YATIRIM PROJESİ - BOĞAZLIYAN BELEDİYESİ

13 Bogazliyan Belediyesi

14- YILIN EN BAŞARILI GÜVENİLİR VE İNOVATİF DANIŞMANLIK MARKASI - THE PRİME DANIŞMANLIK

14 The Prime Danismanlik

15- YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ - CEM ÖZER

15 Cem Ozer

16- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KUMAŞ ÜRETİM MARKASI - SÜMERCİLER ELYAF

16 Sumerciler Elyaf

17- YILIN EN BAŞARILI ULUSLARARASI İNOVATİF SAĞLIK TURİZM MARKASI - INC ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ

17 Inc Saglik Hizmetleri

18- YILIN EN İYİ HABER KANALI - EKOL TV

18 Ekol Tv

19- YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU - NEFİSE KARATAY

19 Nefise Karatay

20- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF YAZILIM MARKASI - TOYA YAZILIM

20 Toya Yazilim

21- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF GİRİŞİMCİLİK MARKASI - BOWAX CAR CARE

21 Bowax Car Care

22- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN CANLI PERFORMANS SANATÇISI - MÜGE ÖKTEN

22 Muge Okten

23- YILIN EN BAŞARILI LİDER İNŞAAT MARKASI - SAYKUN İNŞAAT

23 Saykun Insaat

24- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF AKARYAKIT İSTASYONU MARKASI - DELEN GROUP

24 Delen Group

25- JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ - WILMA ELLES

25 Wilma Elles

26- YILIN GÜNDÜZ KUŞAĞI HABER PROGRAMI SUNUCUSU - OYA ÇEBİ

26 Oya Cebi

27- YILIN LİDER YAZILIM TEKNOLOJİLERİ MARKASI - HOZZT.COM

27 Hozzt Com

28- YILIN EN BAŞARILI LEZZET MARKASI - ROMU RİSTORANTE

28 Romu Ristorante

29- YILIN EN BAŞARILI SPOR YORUMCUSU - ALP PEHLİVAN

29 Alp Pehlivan

30- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN BUTİK HOTEL MARKASI - SERAPHİM CAVE CAPPADOCİA HOTEL

30 Seraphim Cave

31- YILIN EN BAŞARILI SEKTÖREL HABER PROGRAMI - EKİN OLCAYTO İLE İŞ DÜNYASI

31 Ekin Olcayto

32- YILIN EN İYİ SAHNE KEMAN PERFORMANSI - YILDIZ & GÜLİZ ASYALI

32 Yildiz Asyali Guliz Asyali

33- YILIN EN BAŞARILI E-TİCARET PROJESİ - FİRİYA.COM

33 Firiya Com

34- YILIN EN BAŞARILI VİLLA KİRALAMA MARKASI - SÜPER VİLLAM

34 Super Villam

35- YILIN EN BAŞARILI ÇORAP E-TİCARET MARKASI - ÇORAPP STORE

35 Corapp Store

36- JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ - MEHMET ŞAH ÇELİK

36 Mehmet Sah Celik

37- YILIN EN BAŞARILI ZİRAAT ODASI BAŞKANI - SALİHLİ ZİRAAT ODASI

37 Salihli Ziraat Odasi

38- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN YENİLİKÇİ VE GÜVENİLİR ANAOKULU MARKASI - NEŞELİ ZEBRA ANAOKULU

38 Neseli Zebra Anaokulu

39- YILIN EN BAŞARILI GAYRİMENKUL VE YATIRIM MARKASI - FG GAYRİMENKUL VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI

39 Fg Gayrimenkul

40- YILIN PROJE KOORDİNATÖRÜ - ŞENİZ ULUSOY

40 Seniz Ulusoy

41- YILIN EN BAŞARILI MAGAZİN PROGRAMI - 50 FIFTY

41 50 Fifty

42- YILIN EN DİKKAT ÇEKEN YAZARI - AYLİN ÖZBERK

42 Aylin Ozberk

43- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN RESSAMI - DUYGU KIZILKAYA

43 Duygu Kizilkaya

44- YILIN EN İYİ YENİLİKÇİ VE İNTERAKTİF YABANCI DİL KURSU - OSMANİYE AMERİKAN KÜLTÜR YABANCI DİL KURSU

44 Osmaniye Dil Kursu

45- YILIN ERKEK HABER MUHABİRİ - MEHMET ALTUNIŞIK

45 Mehmet Altunisik

46- YILIN EN BAŞARILI NFT OYUNU - THE RACFATHERS & CONSIGLIERE

46 The Racfathers

47- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF REKLAM AJANSI MARKASI - İRAS AJANS

47 Iras Ajans

48- YILIN EN İYİ TUR ŞİRKETİ - AVRUPA RÜYASI

48 Avrupa Ruyasi

49- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF GÜZELLİK MERKEZİ - SIENNA GÜZELLİK MERKEZİ

49 Sienna Guzellik Merkezi

Erhan Doğancıoğlu’undan yeni çalışma: “Gönül Masası” Erhan Doğancıoğlu’undan yeni çalışma: “Gönül Masası”

50- YILIN EN BAŞARILI SPOR EĞİTMENİ VE YAŞAM KOÇU - GÜLŞAH HATUN

50 Gulsah Hatun

51- YILIN EN BAŞARILI İNOVATİF KUAFÖR SALONU - ZUM KUAFÖR

51 Zum Kuafor

52- YILIN EN BAŞARILI TREYLER YEDEK PARÇA SATIŞ VE PAZARLAMA MARKASI - HUZUR OTOMOTİV

52 Huzur Otomotiv

53- YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN İNOVATİF AYAKKABI ÜRETİM MARKASI - PG GRUP AYAKKABICILIK

53 Pg Grup

54- YILIN EN BAŞARILI İFADE VE KAŞ DANIŞMANI - DAMLA ÖZCAN BEAUTY

54 Damla Ozcan

55- YILIN LİDER İNOVATİF GIDA TAKVİYESİ VE KOZMETİK MARKASI - MB LİFE SAĞLIK

55 Mb Life Saglik

56- YILIN EN BAŞARILI GÜVENLİK PROJE MARKASI - GÜVENLİŞEHİR

56 Guvenli Sehir