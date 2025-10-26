ANTALYA (AA) - Frontier Polymer Teknoloji ile geliştirilmiş üçlü koruma özelliğini tek üründe sunabilen Türkiye'de ilk ve tek dış cephe boyası olan 'Nucleus', Antalya'nın sıcağına karşı binaların dış cephelerini koruma altına alıyor.

Kepez ilçesindeki 28 blok ve 480 dairelik Uyum Sitesi'nin dış cephesine uygulanan 'Nucleus' fotokatalitik özelliği sayesinde kendi kendini temizlerken, ilk günkü görünümünü yıllar geçse de koruyor.

Filli Boya Marka Müdürü Özmert Baysaling AA muhabirine, Filli Boya olarak 1993 yılından bu yana inşaat boyaları kategorisinde inovatif, teknolojik ürünlerle Türkiye genelinde hizmet verdiklerini söyledi.

Kuruldukları günden bu yana AR-GE'ye, yeniliğe ve teknolojiye yatırımlarla sektörün öncü markalarından biri haline geldiklerini vurgulayan Baysaling amaçlarının her zaman yalnızca bugünün değil, geleceğin iklim ve yaşam koşullarına da cevap verebilecek ürünler geliştirmek olduğunu ifade etti.

Baysaling, Antalya'nın en kapsamlı renovasyon projelerinden birini Uyum Sitesi'ne uyguladıklarını belirterek, 'Burası Nucleus'un Türkiye'de ilk uygulandığı projelerden biri olma özelliğini taşıyor. Yapılan teknik değerlendirmelerin ardından site yönetimi dış cephe yenilemesi için Filli Boya Nucleus'u tercih etti.' dedi.

Frontier Polymer Teknoloji ile geliştirilmiş üçlü koruma özelliğini tek üründe sunabilen Türkiye'nin ilk ve tek dış cephe boyasının Nucleus olduğunu vurgulayan Baysaling, şöyle konuştu:

'Bu 3D koruma özelliği sayesinde cepheleri yalnızca bugünün değil, geleceğin iklim koşullarına da hazır hale getiriyoruz. Fotokatalitik özelliği sayesinde cepheler kendi kendini temizliyor, canlı renkleri ve soft parlak dokusu ile yıllar geçse de ilk günkü görünümünü koruyor. Ayrıca maksimum su iticilik ve maksimum nefes alma kabiliyetiyle zorlu iklim koşullarında bile yüzeylerin bütünlüğünü uzun süre muhafaza ediyor. Gerçekleştirdiğimiz incelemelerde Nucleus'un renk canlılığını, soft parlak dokusunu ve yüzey bütünlüğünü Antalya'nın kavurucu sıcaklarına rağmen koruduğunu gördük. Neredeyse iki yaz geçmesine rağmen ilk günkü görünümünü sürdürmesi bizim için en net başarı göstergesi. Bu sonuç, Nucleus'un üstün bağlayıcı teknolojisi ve yüksek UV dayanımı sayesinde dış cephelerde uzun ömürlü performans sunduğunu bir kez daha kanıtladı.'

- 'Nucleus'tan memnunuz'

Uyum sitesi yöneticisi Vedat Türkoğlu da sitenin dış cephesini boyattırmaya karar verdiklerinde Filli Boya ile görüştüklerini, markadan kendilerine Nucleus'un tavsiye edildiğini söyledi.

Yaptıkları araştırmada Nucleus'un son teknoloji bir boya olduğunu öğrendiklerini ifade eden Türkoğlu, 'Nucleus'un uygulandığı birkaç yeri gezdik. Yapılan işlemi beğendik. Sitemizi Nucleus ile boyatmaya karar verdik. Boya işleminin üzerinden neredeyse iki yaz geçti, boyamız hala ilk günkü gibi canlı ve düzgün duruyor. Nucleus'tan memnunuz.' diye konuştu.

Site sakinlerinden boya ile ilgili olarak olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Türkoğlu, 'Boyadan herkes çok memnun. Sitedeki ev satışlarında fiyatlar yukarı yönlü olarak değişti. Diğer site yöneticilerini ve sakinlerini, yapılan işlemi görmeleri için davet ediyoruz. Onlara 'Gelin, gezin bir sitemize bakın. Nucleus çok kaliteli ve tutucu bir boya' diye anlatıyoruz. İnşallah onlar da düşünürler ve yaptırırlar.' ifadelerini kullandı.

Site sakinlerinden Gülsüm Uysal ise sitedeki binaların yenilenmiş ve görünümünün değişmiş olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Yapılan boya işleminin ardından evlerinin değerinin arttığını kaydeden Uysal, 'Kışın herhangi bir sorun yaşamadık. Renkten de yapılan uygulamadan da memnunuz. Antalya'da yaz ayları çok sıcak geçiyor. Bu yaz daha da sıcak geçti. Buna rağmen açık renklerin kullanılmış olması ve koruyuculuğundan dolayı biz çok rahat ettik.' dedi.