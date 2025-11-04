ANKARA (AA) - ZEYNEP ÖZTURHAN - Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İklimBU) Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim politikasının bütün sektörleri kapsadığını belirterek, 'İklim değişikliği çalışırken yapmamız gereken esasında sadece bir sektör, iki sektör değil, ülkenin tüm sektörlerini bir çatı altında değerlendirmek.' dedi.

İklimBU tarafından iklim konusunda Türkiye'de ilgili komisyonlara veri ve analiz desteği sunulurken, tarafsız bir şekilde altyapı bilgisi verilerek halkın bilinçlenmesinin sağlanması da önemseniyor.



Prof. Dr. Levent Kurnaz, AA muhabirine, İklimBU'da yapılan çalışmalarla Türkiye'ye iklim bilgisi sunmaya çalıştıklarını söyledi.

İklim değişikliğinden tarım ürünlerinin nasıl etkileneceği, sel ve kuraklık gibi afetlerin nerelerde ne etkide olabileceği gibi konuları araştırdıklarına işaret eden Kurnaz, 'İlk kurulduğumuzdan bu yana dünyada geniş bölgelerde çalışıyoruz. Mesela Orta Asya konusunda uzmanız. Afrika'nın kuzeyini ve Avustralya'yı da çalışıyoruz. Bu memleketin insanının faydası için iklim verisi üretiyoruz ve bunu paylaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Ülkede iklim politikalarının daha öncelikli olması gerektiğine işaret eden Kurnaz, herkesin iklim konuşması ve bu konuya daha fazla önem gösterilmesinin, konuların daha öncelikli olmasına katkı vereceğini dile getirdi.



Ülkede daha çok iklim politikası geliştirilmesi gerektiğini belirten Kurnaz, şöyle konuştu:



'Yalnız şöyle bir şey var, dünya bağlamında baktığımızda dünyada iklim değişikliği gittikçe kötüye gidiyor. Bunun arkasındaki temel sebep, özellikle gelişmiş ülkelerin çok fazla sera gazı salmaları. Bu kötü bir şey ve bunu durdurmuyorlar. Bu demektir ki dünya gittikçe ısınacak. Şu anda yaklaşık 1,5 derece ısınmış durumda, 2'ye, 3'e, belki 4'e, 5'e çıkacak. Türkiye'nin buna katkısı yüzde 1 mertebesinde. Türkiye elinden geleni yapsa ne kadar iyi olur? Evet haklısınız çok iyi olur. Ama bizim açımızdan daha önemli olan, geliştireceğimiz politikaların kendimizi korumaya yönelik politikalar olması. Tarımsal su kullanımını kontrol altına almamız gerekiyor.'



- İklim politikaları tüm sektörleri ilgilendiriyor

Kurnaz, tarım, su ve enerji gibi konuların neredeyse tamamının iklim politikasının bir parçası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Yani biraz daha bunu üst şapkayla bakarak hepsine genel bir bakış açısı getirmemiz daha hayırlı olur. İklim politikasının içine girmediği bir sektör yok. Yani eğitimden gelin, sağlığından çıkın, tarımından, enerjisinden, dış politikasından neresine giderseniz gidin bunlar çok ciddi konular ve her tarafını ilgilendiriyor. Dolayısıyla bunu çalışacak kişilerin bunun politikasından, ekonomisinden, tarımından bütün konuları biliyor ve çalışıyor olması lazım. Çünkü bunların hepsi birbirine değen konular. İklim değişikliği çalışırken yapmamız gereken esasında sadece bir sektör, iki sektör değil, ülkenin tüm sektörlerini bir çatı altında değerlendirmek. Çünkü bunların hiçbiri bağımsız değil. Hepsi birbiriyle etkileşim içerisinde. Onun için de bize düşen şey, bütün bu etkileşimleri de göz önüne alarak birtakım kararlar almak.'

