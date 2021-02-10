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Bingöl Üniversitesi sürekli 9 işçi alımı yapacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Şubat 2021 Çarşamba 10:31
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Bingöl Üniversitesi sürekli 9 işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik"  hükümleri kapsamında Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR) aracılığı ile ilanda tabloda belirtilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli İşçi" alımı yapılacak.

Güvenlik Görevlisi iş kolu alanında yapılacak alımlarla ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 10.02.2021 10:33
Anahtar Kelimeler:
Bingöl ÜniversitesiSürekli Işçi Alımı
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