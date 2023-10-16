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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Letonya'yı 4-0 yenerek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takımı'mızı kutluyorum. Tebrikler bizim çocuklar." ifadesini kullandı.

AA

Kaynak: AA