Palut, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, oyunun geneline bakıldığında futbolcularına söyleyecek çok fazla şeyin olmadığını belirtti.

Rakipleri Sivasspor'un defansif bir oyun oynadığını aktaran Palut, pozisyon bulma opsiyonlarını sahada kullandıklarını ifade etti.

Maçın genelinde Sivasspor'un çok az pozisyona girdiğini dile getiren Palut, "Defalarca kaleyi zorlayan bir Rizespor takımı vardı. Demek ki girdiğimiz pozisyonları bir şekilde atacağız, daha becerikli olacağız. Futbol böyle bir oyun. Her zaman istatistikleri öne çıkan takımların kazandığı bir oyun değil." dedi.

Palut, iyi oynadıkları maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını vurgulayarak, "Bizim bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu ama futbol bundan dolayı güzel. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularıma bugün için söyleyebileceğim bir şey yok ama daha iyi olmalıyız. Sıralama işlerini unutup, puan işlerine dönmeliyiz." diye konuştu.

Sıralama konsantrasyonundan sıyrılmaları gerektiğini aktaran Palut, maç konsantrasyonuna dönmeleri gerektiğini söyledi.

"Rakibimiz gol girişiminin kenarından dahi geçmedi"

Sivasspor'un son maçlarını izlediklerini dile getiren İlhan Palut, daha çok rakiplerinin bugün oynadığı sistem üzerine çalıştıklarını belirtti.

Defansif anlamda tutmayan bir şeyin olmadığını aktaran Palut, şunları kaydetti:

"Hakan Arslan'ın son pozisyonunu çıkarsak, rakibimiz gol girişiminin kenarından dahi geçmedi. Ofansif anlamda da tehlikeli bölgeye kadar topu getirme noktasında zaman zaman bunları yapabildik ama bugün rakibimizin iyi bir kaleci performansı vardı. Onu da tebrik ediyorum. Onun dışında topu bir şekilde içeri sokma anlamında daha çok agresif olabilirdik. Birkaç oyuncunun bireysel performansının beklenilenden geride olması bizim böyle bir maçta üretmemizi engelledi. Ama genel oyun açısından baktığımız zaman çok sekteye uğrayan bir durum yoktu."

"Çok beğendiğimiz oyuncular oldu ya kulüpleri bırakmadılar, ya da oyuncular bir şekilde gelmek istemedi"

İlhan Palut, ara transfer döneminin fikstürün çok yoğun olduğu bir döneme denk geldiğini söyleyerek, bütün takımların maçlarına devam ettiği sırada transferler yaptığını aktardı.

Ara transfer döneminde üç oyuncu almak istediklerini belirten Palut, "Orta saha, kanat ve kanat ile forvette oynayacak bir oyuncu planımız vardı. İkisini transfer ettik. Çok beğendiğimiz oyuncular oldu ya kulüpleri bırakmadılar, ya da oyuncular bir şekilde gelmek istemedi. Oyuncunun kalite karşılığını yansıtmayan rakamlarla gelindi." şeklinde konuştu.

Oyuncularının performanslarını artırması gerektiğini dikkati çeken Palut, daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini ifade etti.

Puanlara ve galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu dile getiren Palut, "Bu durum benim de canımı sıkıyor. Biran evvel takım olarak güzel bir sonuçla bu modu değiştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.