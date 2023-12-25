İlhan Palut, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir maça çıktıklarını vurgulayarak, "İyi sayılabilecek bir seri sonrası buraya geldik. Ara dönem öncesi bu seriyi iyi bitirmek istiyorduk, ancak zor bir maçın bizi bekleyeceğini de biliyorduk. Kasımpaşa iç sahada kötü sonuçlar alırken bile ofansif anlamda çok etkili bir takım. Pozisyon üretmekte zorlanmıyorlar. Çok iyi bir hücum takımıyla oynayacağımızı biliyorduk." ifadelerini kullandı.

Maçta hücum anlamında iyi olduklarını ancak defansif anlamda zaafiyet gösterdiklerini belirten Palut, "Hücum açısından iyiydik, pozisyon da ürettik, ancak böyle bir takıma karşı çok daha iyi defans yapmamız ve karşılık vermemiz lazımdı. Defansta zaafiyetler gösterdik." şeklinde konuştu

Takım savunması anlamında ders alacakları bir karşılaşma oynadıklarını dile getiren Palut "Özetle dengeli ancak Kasımpaşa'nın daha öne çıktığı bir karşılaşma oldu. İki defa geriye düşmemizi göze alırsak bence burada 2 puan bırakmaktansa 1 puan kazandık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Buradan takım savunması anlamında almamız gereken çok önemli dersler alarak evimize dönüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.