İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde Beşiktaş karşısında aldıkları kötü sonucu unutturmak istediklerini belirtti.

Takımın alabileceği kötü bir sonucun genç oyuncuları etkileyebileceğini aktaran Palut, "Maç öncesi en büyük endişem buydu. Bizim için değerli bir sonuç oldu. Kar yağışı sahayı yukarıdan göründüğünden çok daha zor bir hale getirdi. Her şeyden önce iki takım oyuncularını da kutluyorum. Hakemleri kutluyorum. Böyle bir sahada herkes 90 dakika uzatmalarla beraber çok büyük emek sarf etti." diye konuştu.

İki taraf için de mücadele maçı olduğunu dile getiren Palut, "Gol çok önemliydi. Hangi taraftan gelirse gelsin çok büyük avantaj olacaktı. Çünkü, skora gitmenin hiç de kolay olmadığı bir sahada oynadık ve golü biz bulduk. Maç geneline baktığımız zaman Demirspor çok mücadele etti ama bizim biraz daha fazla isteyip daha iyi savaştığımızı gözlemledim. Oyuncularımı kutluyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Çok sıkışık bir maç takvimi. Bu açıdan çok iyi bir sonuç." ifadelerini kullandı.

Saha şartları nedeniyle kadroyu kurmak için zemini 3 kez incelediğini belirten Palut, şunları kaydetti:

"Dün akşam geldim sahaya baktım. Bugün iki kere geldim ve sahaya gün içerisinde baktım. On birimizi ancak saat 16.00 gibi belirleyebilirdik ekip olarak. Hangisi daha doğru olur? Elimizde kullandığımız değerli oyuncular var. Bizi sonuca götüren ama bugün o oyuncuların özelliklerini sergileyebileceği bir ortam yoktu. Fizik olarak daha iyi karşılık verebileceğini düşündüğümüz bir takım kullanmaya karar verdik. Zaten çok yoğun bir maç trafiğinde oyuncuların da hepsi mücadele etti. Böyle sahalarda sonradan oyuna girmek hiç kolay değil. Çünkü, belli dakikalar boyunca adapte olmuş oyuncular karşısında bir anda oyuna yeni girmek hiç kolay değil. Bütün takımın mücadele ve performansından memnunum."