İSTANBUL- Merhum Şevket Sabancı ve ailesi tarafından 2000 yılında kurulan Türkiye’nin lider yatırım şirketlerinden biri olan Esas Holding, sosyal fayda odaklı yatırım birimi Esas Sosyal; 2015 yılından bu yana gençlik ve istihdam alanında sürdürülebilir ve ölçülebilir etki yaratıyor. Bugüne kadar 30 bini aşkın başvuru alan, ‘Esas Sosyal Fırsat Eşitliği Sağlar’ mottosuyla hayata geçirilen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat, Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım ve Mezun Programları işverenlerce az bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlerin; iş hayatına özgüvenli, donanımlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak adım atmalarını hedefliyor.

İşverenlerce az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlerin 12 ay boyunca STK’larda tam zamanlı ve maaşlı olarak çalışmalarına imkan sağlayan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı, Esas Sosyal’in vizyonunu paylaşan 41 kurum tarafından destekleniyor. Program; gençlere, STK’larda ve özel sektörde karşılığı olan kurumsal iletişim, finans ve muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak geliştirme/iş geliştirme gibi birimlerinde iş deneyimi sunarken, İlk Fırsat Akademisi kapsamında da kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak 250 saati aşkın eğitim ve mentorluk imkânları sunuluyor.

HABER: EMİR YÜCEL