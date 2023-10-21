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Öte yandan, iki takım sahaya birlikte, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankart ile çıktı. Müsabaka öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Maçın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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