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Gol: Dk. 44 Nani (kendi kalesine) (Atakaş Hatayspor)

21. dakikada sol kanatta topla buluşan Rivas ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan sert vuruşunda, Magomedaliyev meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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