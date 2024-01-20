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24. dakikada Bajic'in ceza sahası içinde sağ kanattan şutunda savunmada Cisse'ye çarpan top çok az farkla uzak direğin yanından kornere çıktı.

10. dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in vuruşunda top kaleci Magomedaliyev'den geri döndü. Devam eden pozisyonda Magomedaliyev topa hakim oldu.

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Avustralya Açık'ta Medvedev ve Zverev, 4. turda

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