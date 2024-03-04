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Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

37. dakikada Balotelli'nin topuk pasıyla girdiği ceza sahasında kaleci Sirigu ile karşı karşıya kalan Milad'ın sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Sirigu'dan oyun alanına geri döndü.

25. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Michut, ceza sahası içinde Salih Dursun ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.

12. dakikada ceza sahası içinde sol kanattan Mendoza'nın gönderdiği topa Balotelli'nin kale sahası önünde bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

4. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Marcao'nun sağ ayakla yaptığı vuruşta top sol direğe çarpıp dışarı çıktı.

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