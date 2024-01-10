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Beşiktaş'ta Fernando Santos işbaşı yaptı

Beşiktaş'ta Fernando Santos işbaşı yaptı

22. dakikada Duhaney'in aldığı pasla topla buluşan Loshaj'ın penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

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