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​​​​​​​Bitexen Antalyaspor : Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Ufuk Akyol, Kaluzinski, Bytyqi, Van de Streek, Ege Bilsel, Buksa

Adana Demirsporlu futbolcular da seremoniye, formalarının üzerine giydikleri üstünde Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin isimlerinin yazılı olduğu antrenman formasıyla çıktı.

Öte yandan maçtan önce Adana Demirsporlu taraftarlar kale arkası bölümde büyük boy Türk ve Filistin bayrakları açtı.

44. dakikada sol kanattan Buksa'nın ortasında Van de Streek'in kafa vuruşunda, top sağ kale direğine çarpıp dışarı çıktı.

37. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında penaltı noktası civarında yükselen Buksa'nın kafa vuruşunda, yere de çarpan top kaleci Magomedaliev'de kaldı.

30. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ortasında ceza sahasında müsait pozisyonda yükselen Van de Streek'in kafa vuruşu etkisiz kalınca top dışarı çıktı.

15. dakikada Michut'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Akintola'nın sol kanattan girdiği ceza alanında sol ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşta top, yan ağlarda kaldı.

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