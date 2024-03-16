Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

35. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt topu kale çizgisi üzerinde güçlükle kontrol etti. Hakem Emre Kargı topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararı verdi. Yapılan VAR incelemesinin ardından Emre Kargı golü iptal etti.

20. dakikada merkezden gelişen Kayserispor atağında Karimi'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Nazon, topa vuracağı sırada kaleci Ertuğrul Taşkıran, kayarak müdahale ederek, topa sahip oldu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.