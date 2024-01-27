23. dakikada Pendikspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Halil Akbunar'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Novais'in şutunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

40. dakikada Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın uzun gönderdiği topta savunma arkasına sarkan Oğuz Aydın'ın vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

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Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Thiam, Erencan Yardımcı, Umut Nayir

Sarı kart: Dk. 36 Aliti (Corendon Alanyaspor)

Kaynak: AA