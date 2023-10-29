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Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

40. dakikada Dennis'in sol kanattan ortasına hareketlenen Pelkas'ın kale önünden yaptığı kafa vuruşunda topu kaleci Leite, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

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