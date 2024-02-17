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Goller: Dk. 14 ve 16 Buksa (Bitexen Antalyaspor)

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ramzi Safuri, Bytyqi, Buksa

Galatasaray ile MKE Ankaragücü 104. randevuda

Galatasaray ile MKE Ankaragücü 104. randevuda

43. dakikada Emir Kaan Gültekin'in ceza sahası dışından sert ve düzgün şutunda kaleci Leite, gole izin vermedi.

14. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ramzi Safuri'nin sol çaprazdan ortasına arka direk gerisinde iyi yükselen Van de Streek'in kafayla pas verdiği Buksa, kale çizgisi önünden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

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