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45+5. dakikada Oosterwolde'nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya Dzeko bekletmeden vurdu ancak kaleci Volkan Babacan topu kornere gönderdi.

44. dakikada Mert Müldür'ün pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, penaltı noktası üzerindeki Tadic'e ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top direğin hemen yanından auta gitti.

41. dakikada Başakşehir savunmasından seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Krunic'de kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Dzeko'nun plase şutunda kaleci Volkan Babacan uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

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29. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Oosterwolde, kayarak düşünce meşin yuvarlak Piatek'te kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.

27. dakikada soldan kazanılan korner atışını Szymanski kullandı. Bu futbolcunun kale sahası önüne yaptığı ortaya Dzeko kafayı vurdu, kaleci Volkan Babacan uzanarak topu kontrol etti.

22. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Başakşehir ceza alanına gönderilen ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Tadic, Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun penaltı noktasına yakın bölgeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

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