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Goller: Dk. 3 Opoku, Dk. 36 Djilobodji (Kendi kalesine) (RAMS Başakşehir)

36. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında açısını düzelten Aleksic, ceza sahasına girmeden şutunu attı, Djilobodji'ye çarpan top yön değiştirdi ve ağlara gitti: 2-0

3. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde Ba topa ayak koydu, yükseklik kazanan meşin yuvarlağı Opoku, altıpas içinde kafa ile ağlara gönderdi: 1-0

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