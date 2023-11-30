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Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Skov Olsen, Onyedika, Vetlesen, Nielsen, De Cuyper, Thiago, Zinckernagel

14. dakikada Belçika ekibi farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Vetlesen'in ceza sahasına yerden ortasında Thiago'nun altıpas çizgisinin önünden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2

4. dakikada Club Brugge öne geçti. Sağ kanattan başlayan atakta De Cuyper'in pasıyla topla buluşan Nielsen, kaleyi cepheden gören bir noktada uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1

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