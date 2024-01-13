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Aynı dakikada Dresevic'in hatalı pasında orta saha çizgisinde topu kapan Fernandes, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürerek kaleci Emre Bilgin'le karşı karşıya kaldı. Portekizli oyuncunun şutunda, Emre Bilgin topu son anda çeldi.

6. dakikada soldan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un ortasında Cenk Tosun'un arkaya indirdiği topu kontrol eden Rashica'nın sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

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