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45+7. dakikada Szymanski'nin pasında sağ tarafta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak kaleci Mert Günok bu pozisyonda gole izin vermedi.

37. dakikada Onur Bulut'un savunmadan uzaklaştırmak istediği top Ferdi Kadıoğlu'nda kaldı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı ortada İrfan Can Kahveci'nin gelişine vuruşu, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

21. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Djiku'nun geri pası vermek istediği sırada topu kapan Cenk Tosun, sağdan ceza sahasına girip Samet Akaydin'i çalımladı ancak yapılan müdahaleyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ferdi, ceza sahası içine hareketlenen Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası içinde müsait pozisyondaki Dzeko'yu gördü. Tecrübeli golcü yakın mesafeden fileleri havalandırdı: 0-1.

8. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topu alan İrfan Can Kahveci, arka direğe hareketlenen Dzeko'ya ortaladı. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

5. dakikada maçtaki ilk tehlikeli atağı Beşiktaş gerçekleştirdi. Sol kanatta topla buluşan Rebic, Osayi-Samuel'den sıyrılıp kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada kafayı vuran Gedson Fernandes meşin yuvarlağı az farkla üstten dışarı yolladı.

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