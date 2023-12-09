Haber: Mert Osman Erman

Amerikalı aktör Ryan O'Neal, en çok 1970 romantik filmi Love Story'deki Oscar'a aday gösterilen rolüyle tanınan, 82 yaşında hayatını kaybetti, dediği oğlu.

Ailesi ölüm nedenini paylaşmadı, ancak O'Neal 2001'de kronik lösemi ve 2012'de prostat kanseri teşhisi konulmuştu.

1970'lerin hitleri What's Up, Doc?, Paper Moon ve A Bridge Too Far'da da rol aldı.

Oğlu babasının "bir Hollywood efsanesi" olduğunu söyledi.

Cuma günü Instagram'da yazan Patrick O'Neal, "Babam bugün sevilen ekibi tarafından desteklenirken huzurlu bir şekilde hayata veda etti" dedi.

Ekledi ki babası her zaman kahramanı olmuştur. O'Neal'ın maskülen çekiciliği, onu sabun dizisinden ağlatan Love Story melodramındaki yıldızlığa taşıdı. O, Ali MacGraw tarafından canlandırılan çalışan sınıf öğrencisine aşık olan varlıklı bir Harvard öğrencisini oynadı.

Film, Amerikan Film Enstitüsü tarafından tüm zamanların en romantik 10 filmi arasında kabul edilmektedir.

O, 1972 tarihli neşeli komedi What's Up, Doc?'da Barbra Streisand ile birlikte başrolde yer aldı. 1979'da The Main Event'de yine onunla birlikte rol aldı.

Streisand, sosyal medya platformu X'te, "Ryan O'Neal'ın vefat haberini duyduğuma çok üzüldüm" dedi.

"O komik ve çekiciydi, ve hatırlanacak," ekledi.

O, 1973 tarihli Depresyon dönemi konulu Paper Moon filminde, Oscar kazanan kızı Tatum O'Neal ile birlikte bir dolandırıcıyı canlandırdı.

O'Neal ayrıca 1977 tarihli savaş destanı A Bridge Too Far'da ve Stanley Kubrick'in A Clockwork Orange'ın çok beklenen devamı olan 1975 tarihli Barry Lyndon'da bir yıldız kadroyla yer aldı.

Ancak yıldızı 1970'lerin sonlarına doğru solmuş ve onu manşetlerde tutan yalnızca karmaşık kişisel yaşamı olmuştur.

O, 1941'de Los Angeles'ta, bir anne ve babasının bir sahne oyuncusu ve roman yazarı olduğu bir ailede doğdu.

O'Neal, okulda boksla uğraştı ve etkileyici bir fizik geliştirdi, ardından küçük televizyon rolleri aldı.

Peyton Place'de rol alması, Amerika'nın ilk prime-time sabun dizisi olarak bilinen dizi oldu. Bu rol onu bir halk figürü haline getirdi ve Mia Farrow gibi, büyük ekrana geçebildi.

İki kez evlendi: önce Amerikalı aktris Joanna Moore ile, onunla iki çocuğu oldu, aralarında Tatum'ın da bulunduğu; ardından Emmy ödüllü aktris Leigh Taylor-Young ile, onunla bir oğlu Patrick oldu.

Ancak O'Neal aynı zamanda aktris Farrah Fawcett ile olan uzun süreli, çalkantılı ilişkisiyle de biliniyordu. Bu ilişki 1979'dan 1997'ye kadar sürdü ve ardından 2001'den Fawcett'in 2009'daki ölümüne kadar devam etti.

2011'de Piers Morgan ile yaptığı bir röportajda O'Neal, Love Story filmini izlemenin onu "gerçekten üzdüğünü" söyledi.

"Farrah'ı kansere kaybettim ve sadece neden benim için böyle oynandığını merak ediyorum," dedi.

Patrick O'Neal'ın babasına olan övgüsünde, "O, mesleğinde yetenekli, çok çalışkan ve sadece oyunculuğu seviyordu" dedi.

"Bir insan olarak babam, gelmiş geçmiş en cömert insanlardan biriydi," ekledi. "Ve her odadaki en komik kişiydi. Ve en yakışıklı açıkça, ama aynı zamanda en çekici. Ölümcül bir kombinasyon."

Patrick ayrıca babasının uzun süreli aşkı olan Farrah Fawcett'e de saygı gösterdi.

"Şimdi tekrar buluşuyorlar. Farrah ve Ryan. Onu korkunç bir şekilde özledi. Bu ne kucaklama olmalı. Tekrar bir arada."