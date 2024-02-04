42. dakikada Visca'nın ortasında Denswil'in ceza yayının sağından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica ile başlayan atakta ikili mücadelede Mendy'den seken topu önünde bulan Semih Kılıçsoy, ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0.
45+3. dakikada Bardhi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Denswil'in altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda top direğinden yanından az farkla auta gitti.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş, Amartey, Gedson Fernandes, Rashica, Ghezzal, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan
Gol: Dk. 44 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 38 Umut Meraş (Beşiktaş)Kaynak: AA