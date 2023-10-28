14. dakikada Zaha'nın soldan ceza yayı üzerine yerden pasında, Mertens'in üzerinden atladığı topa Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan sağına uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
16. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Sauer'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Emirhan Topçu'nun şutu istediği gibi olmayınca top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.
34. dakikada Torreira'nın ara pasında Mertens'in yaklaşık 25 metreden dönüp vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
38. dakikada Mithat Pala'nın ara pasında hareketlenen Sauer, ceza sahası içerisine girdikten sonra sol ayağına alıp şutunda, top iyi yer tutan Muslera'da kaldı.
45. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Kerem Demirbay'ın sağdan ceza sahası içine ortasında, Abdülkerim Bardakçı'nın ayak içi şutunda, Olawoyin filelere gitmekte olan topu kafa ile oyun alanına çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 berabere noktalandı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Kadir Sağlam, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Sauerbeck, Minchev
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
Sarı kart: Dk.25 Günay Güvenç (Yedek kulübesinden) (Galatasaray)Kaynak: AA