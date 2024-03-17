Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

40. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Sorescu'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra plase vuruşunda, filelere gitmekte olan topu Emirhan Topçu ayak koyarak kornere çeldi.

27. dakikada Shelvey'in orta sahadan savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Akintola'nın ceza sahası çizgisi üzerinde kontrol edip vuruşunda, kaleci Nita iki hamlede topu kontrol etti.

8. dakikada Hojer'in savunmanın arkasına ara pasında hareketlenen Minchev'in ceza sahası içerisine soldan girdikten sonra yerden şutunda, kaleci Nita yatarak topu kontrol etti.

Sergen Yalçın: Daha güzel ağırlanmak isterdim

Sergen Yalçın: Daha güzel ağırlanmak isterdim

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.