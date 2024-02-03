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26. dakikada Muhammet Taha Şahin'in ortasında, savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Benhur Keser'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

17. dakikada savunmanın arkasına iyi hareketlenen Guilherme'nin sol taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra, penaltı noktası üzerine pasında, Prip'in gelişine vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, kale çizgisi üzerinde yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

13. dakikada sağdan hareketlenen Benhur Keser'in ceza sahası içerisine girdikten sonra arka direğe ortasında, Varesanovic'in sol çaprazda göğsü ile kontrol edip vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

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