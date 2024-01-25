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41. dakikada Shelvy'nin rakip savunmanın arkasına uzun pasında, sol çaprazda Zeqiri'nin kontrol edip yaklaşık 25 metreden sağ ayağı ile sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.

25. dakikada Varesanovic'in ara pasında hareketlenen Zeqiri, ceza sahası içerisine girdikten sonra, karşı karşıya şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu çelmeyi başardı. Pozisyonu takip eden Benhur Keser'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Hojer'in çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan Çakır, bu kez meşin yuvarlağı yumrukları çelmeyi başardı.

5. dakikada Fountas'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında, Enis Destan'ın göğsü ile indirip yerden vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

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