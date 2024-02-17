13. dakikada rakibinden sıyrılan Szymanski'nin ceza yayı üzerinden pasında Dzeko'nun vuruşunda, Mocsi'den seken topu kaleci Tarık Çetin yatarak direk dibinden kornere çeldi.
23. dakikada Hojer'in ara pasında ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrılan Olawoyin'in yerden vuruşunda, kaleci Livakovic sağına yatarak topu kontrol etti.
27. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Shelvey'nin ceza yayı üzerine çevirdiği topu Akintola, yine kafayla savunmanın arkasına aşırdı. İyi hareketlenen Minchev'in yerden sektirerek şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
45+2. dakikada Muhammet Taha Şahin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Mocsi'nin kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor, 1-0 önde tamamladı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdem Bayık
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Muammer Sarıkaya, Shelvey, Benhur Keser (Dk. 28 Zeqiri), Olawoyin, Minchev, Akintola
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko
Gol: Dk. 27 Minchev (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Muammer Sarıkaya, Dk. 19 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Cengiz Ünder (Fenerbahçe)Kaynak: AA