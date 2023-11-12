Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

15. dakikada Saurbeck'in ceza yayı üzerine ara pası ile hareketlenen Mithat Pala'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girip yerden şutunda, kaleci Jensen yatarak topu çelmeyi başardı.

5. dakikada ev sahibi ekip, yeşil sahalarda ender görülen bir golle öne geçti. Kaleci Jensen'in önde olduğunu gören Shelvey, orta yuvarlağın kendi yara alanından aşırtma vuruş ile topu filelere gönderdi: 1-0

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.