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20. dakikada Eysseric'in pasında savunma arkasına sarkan Lasagna, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Kaleci Slowik, bu pozisyonda topu kornere çeldi.

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