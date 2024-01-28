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40. dakikada Çaykur Rizespor beraberlik golüne yaklaştı. Bertolacci'nin hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Sauer'in ceza yayının hemen gerisinden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak önce direğe sonra da kaleci Sirigu'ya çarparak uzaklaştı.

38. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Levent Mercan'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan ortasında Eysseric'in penaltı noktasının sağından uçarak yaptığı şık kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.

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